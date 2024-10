FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich nach ihrem Kursrutsch am Vortag wenig bewegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum Donnerstagnachmittag um 0,03 Prozent auf 131,46 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,41 Prozent.

Am Mittwoch hatten besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten die Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Bundesanleihen gedämpft. Am Donnerstag richtete sich der Blick auf den überraschend deutlichen Anstieg der Inflationsrate für die Eurozone im Oktober. Die Verbraucherpreise legten um 2,0 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat zu. Dies bewegte jedoch die Kurse kaum, da Inflationsdaten aus wichtigen Ländern des gemeinsamen Währungsraums bereits in diese Richtung gedeutet hatten.

Die hohen Energiepreise seien jetzt aus dem Vorjahresvergleich herausgefallen, was die Inflationsrate wieder erhöht habe, schrieb Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Risiken gingen weiter von anstehenden Tarifrunden aus. In Europa positionierten sich die Gewerkschaften mit noch immer hohen Lohnforderungen. Die Europäische Zentralbank aber hat Gitzel zufolge bereits vorgebeugt, indem sie schon seit längerem auf den Anstieg der Inflationsraten zum Jahresende hingewiesen habe. Eine weitere Zinssenkung im Dezember dürfte deshalb trotz des Teuerungsanstiegs so gut wie sicher sein./la/he