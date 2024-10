50 aller Einnahmen aus dem Spielverkauf kommen Games For Change zugute

Xsolla, ein weltweit tätiges Unternehmen für den Handel mit Videospielen, freut sich, eine Zusammenarbeit mit AurumDust, dem Entwickler von Ash of Gods: The Way bekannt zu geben. Das Unternehmen spendet 50 des Erlöses aus dem Verkauf der vollständigen Ausgabe des Spiels an Games For Change. Diese Kampagne, die bis zum 31. Dezember läuft, unterstreicht die Mission von Xsolla, die Freude am Spielen mit der Kraft des Gebens zu verbinden.

"Beim Gaming geht es nicht nur um Unterhaltung, es ist ein mächtiges Werkzeug, um etwas zu bewirken", sagte Chris Hewish, Chief Strategy Officer bei Xsolla. "Unsere Partnerschaft mit AurumDust unterstreicht unseren Glauben an das Potenzial von Spielen, positive Veränderungen zu fördern. Mit dieser Kampagne unterstützen wir Games For Change, eine Organisation, die sich dafür einsetzt, mithilfe von Spielen kritische Themen in den Bereichen Bildung, gesellschaftliches Engagement und soziale Auswirkungen anzugehen. Die gesammelten Mittel werden in die Entwicklung interaktiver Erfahrungen fließen, die Veränderungen anregen, das Lernen fördern und eine bessere Welt schaffen. Dieses Anliegen ist für uns von großer persönlicher Bedeutung und steht im Einklang mit unserem Engagement für soziale Verantwortung. Indem wir unsere Leidenschaft für Spiele mit einem Anliegen verbinden, das mit unseren Grundwerten übereinstimmt, können wir als Gemeinschaft etwas bewirken und gleichzeitig die Spiele genießen, die wir lieben."

Die Präsidentin von Games For Change, Susanna Pollack, zeigte sich begeistert über die Partnerschaft: "Wir freuen uns sehr, bei dieser Kampagne mit Xsolla und AurumDust zusammenzuarbeiten. Wir von Games For Change glauben an die Kraft von Spielen und immersiven Medien, um soziale Veränderungen voranzutreiben. Diese Initiative bietet Spielern auf der ganzen Welt die einzigartige Möglichkeit, sich für sinnvolle Zwecke einzusetzen und gleichzeitig ein fesselndes Spiel wie Ash of Gods: The Way zu spielen. Die gesammelten Mittel werden direkt unsere Mission unterstützen, Spieleentwickler zu fördern, Pädagogen und Schüler zu unterstützen und durch das Medium Gaming echte Veränderungen zu bewirken."

Hier geht es zur AurumDust-Kampagne: https://x.la/gamesforchange-aog

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen und verfügt über ein robustes und leistungsstarkes Paket von Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Branche entwickelt wurden. Seit seiner Gründung im Jahr 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -verlagen jeder Größe dabei geholfen, ihre Spiele weltweit und auf verschiedenen Plattformen zu finanzieren, zu vermarkten, zu lancieren und zu monetarisieren. Als innovativer Marktführer im Spielehandel hat es sich Xsolla zur Aufgabe gemacht, die Komplexität des globalen Vertriebs, Marketings und der Monetarisierung zu lösen, um unseren Partnern zu helfen, mehr Regionen zu erreichen, mehr Umsatz zu generieren und Beziehungen zu Spielern auf der ganzen Welt aufzubauen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und unterhält Niederlassungen in Montreal, London, Berlin, Peking, Guangzhou, Seoul, Tokio, Kuala Lumpur, Raleigh und anderen Städten auf der ganzen Welt. Xsolla unterstützt große Spielehersteller wie Valve, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo und viele mehr.

Über AurumDust

AurumDust ist ein Videospielentwickler, der für seine rundenbasierten taktischen Projekte mit tiefgründigen narrativen Elementen bekannt ist. Das 2016 gegründete Studio hat es sich zur Aufgabe gemacht, fesselnde Spielerlebnisse zu bieten und sein Franchise auf mehrere Plattformen auszuweiten.

Über Games For Change

Seit 2004 unterstützt Games For Change (G4C) Spieleentwickler und -innovatoren dabei, Veränderungen in der realen Welt voranzutreiben, indem sie Spiele und immersive Medien dafür nutzen, Menschen beim Lernen zu helfen, ihre Gemeinschaften zu verbessern und zu einer besseren Zukunft beizutragen. G4C kooperiert mit Technologie- und Spieleunternehmen, gemeinnützigen Organisationen, Stiftungen und Regierungsbehörden, um weltweite Events, öffentliche Spielhallen, Designwettbewerbe und Jugendprogramme zu organisieren. G4C unterstützt die globale Community von Spieleentwicklern, die mithilfe von Videospielen reale Herausforderungen bewältigen, die von humanitären Konflikten bis hin zu Klimawandel und Bildung reichen.

