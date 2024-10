FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aixtron von 35 auf 23 Euro gekappt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Aixtron habe mit seiner Prognose eines stagnierenden oder gar rückläufigen Umsatzes im kommenden Jahr die Erwartungen der Börse sicherlich enttäuscht, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Auftragseingang sei angesichts der Marktlage im SiC-Bereich aber

noch recht robust, sodass er von Marktanteilsgewinnen ausgeht. Der Experte senkte seine Prognosen und erhöhte in seinem Modell den Risikoabschlag./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2024 / 16:16 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2024 / 16:35 / MEZ



