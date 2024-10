Die Swoop PKI-Plattform die auf den proprietären Authentifizierungsprotokollen von Swoop basiert verbindet weltweit über 8 Milliarden Geräte in einem sicheren System

Swoop In Technologies LLC, ein Internet-Technologieunternehmen der nächsten Generation (www.swoopnow.com), hat alle Arten von Transaktionen für Benutzer reibungsloser und frustfreier gestaltet und führt sie in eine passwortfreie Zukunft für immer. Vor zwei Jahrzehnten begann alles mit der Frage: "Was wird zum Zurücksetzen von Passwörtern verwendet?" Ihr E-Mail-Konto. Okay, warum also Passwörter verwenden, wenn wir einfach E-Mails verwenden können!" Die Ingenieure von Swoop begannen mit dieser einfachen Idee und erfanden und bauten schließlich die Swoop PKI-Plattform, indem sie etwas, das jeder bereits nutzt, nämlich E-Mail, in einen Teil eines ausgeklügelten, aber nahtlosen globalen Authentifizierungsnetzwerks verwandelten, das jeder überall für Transaktionen nutzen kann.

Egal ob Gmail, Outlook, Apple Mail oder Yahoo! Mail oder jeder andere E-Mail-Client, Benutzer können autorisierte und validierte Transaktionen durchführen, von der Erstellung und Anmeldung bei gesicherten Konten und Anwendungen bis hin zu Online- und Einzelhandelskäufen diese sichere, reibungslose Benutzererfahrung wird durch die endgültige Abschaffung von Benutzerkennungen und Passwörtern erreicht. Das Wichtigste ist, dass keine Änderungen, Anwendungen oder Downloads auf der Benutzerseite erforderlich sind. Alle patentierten Lösungen von Swoop befinden sich auf der Plattformseite, und es sind keine neuen Hardware- oder komplexen Firmware-Upgrades erforderlich.

Patentierte Lösungen schließen Konkurrenz aus

Die Ingenieure von Swoop haben ihre proprietären Authentifizierungsprotokolle erfunden und verfeinert, um sie in bestehende Internet-Technologien einzubetten und so die Swoop PKI-Plattform zu schaffen. Swoop hat ein internationales Patentportfolio mit über 70 Patenten und 35 anhängigen Anmeldungen aufgebaut, das alle geschäftlichen Nutzungsanwendungen und jeden technischen Aspekt der PKI-Plattform von Swoop, der proprietären Authentifizierungsprotokolle und des sicheren Transaktionsrahmens abdeckt.

E-Mail-Apps und WebMail lernen neue Tricks

Swoop verwandelt E-Mail-Apps und Webmail in ein Authentifizierungstool, das Transaktionen ohne Passwörter optimiert. Alles beginnt mit der Erstellung von Swoop-QR-Codes und/oder eingebetteten Swoop-Links. Ein einfaches Beispiel: Durch das Scannen eines Swoop-QR-Codes oder das Tippen auf einen eingebetteten Swoop-Link wird automatisch eine vorausgefüllte, verschlüsselte Swoop-E-Mail aus dem E-Mail-Konto des Benutzers generiert und angezeigt. Der Benutzer muss nur auf "Senden" klicken, um die Transaktion sofort abzuschließen.

Nutzung der eingebetteten Sicherheit in aktuellen E-Mail-Übertragungen

Das globale Authentifizierungsnetzwerk von Swoop nutzt die extrem sicheren SMTP-Protokolle, Standards und komplexe Kryptografie, die in allen modernen E-Mail-Übertragungen eingebettet sind, indem es zusätzliche proprietäre Authentifizierungsprotokolle und ein Validierungs-Framework hinzufügt. Die Swoop PKI-Plattform verwandelt ein grundlegendes Kommunikationssystem in ein neuartiges, extrem sicheres globales Authentifizierungsnetzwerk für alle Internet-Transaktionen und -Authentifizierungen. Alle Branchen wissen, wie unsicher und anfällig Passwörter für den Schutz von Daten sind. Es ist der Hauptangriffspunkt für alle Cyberkriminellen und Schadsoftware. Warum sollten Sie die enormen Kosten für die Verwaltung von Benutzerkonten mit Passwörtern aufwenden, wenn diese keinen Schutz mehr bieten? Es ist höchste Zeit für ein neues globales Authentifizierungs-Framework, das ohne Passwörter auskommt.

Erleben Sie Swoop selbst

Die passwortfreie Swoop PKI-Plattform wird in der Swoop-Tochtergesellschaft Snowball Fundraising, LLC implementiert. Hier können Sie die leistungsstarke Produktpalette von Swoop aus erster Hand erleben, zu der YES für die Kontoerstellung, Doorbell für die Kontoanmeldung und @Pay für alle Einkäufe, ob online oder in Einzelhandels-POS-Displays, gehören.

"Reibungsverluste durch komplexe Prozesse, umständliche Benutzernamen und nervige Passwörter haben das Potenzial des Internets stark eingeschränkt und Unternehmen Hunderte Milliarden Dollar an entgangenen Einnahmen aufgrund abgebrochener Käufe und verlorener Kundenkonten gekostet", so John Killoran, CEO von Swoop. "Ich freue mich, einen Paradigmenwechsel in der Internetsicherheit vorstellen zu können, der Reibungsverluste beseitigt und über 6 Milliarden Internetnutzern weltweit Schutz bietet, damit sie nahtlos mit dem Internet auf derselben Plattform über ihre eigenen Geräte überall Transaktionen durchführen können."

Suche nach exklusivem, weltweitem Partner

Swoop prüft derzeit Optionen wie die Suche nach einem exklusiven strategischen Partner, um die Fähigkeit von Swoop zu verbessern, diese revolutionäre Technologie auf ein globales Niveau zu bringen. TigerIP Ventures, ein IP-gestütztes Monetarisierungs- und Transaktionsunternehmen, und der strategische Beirat von Swoop, der sich aus Führungspersönlichkeiten aus Branchen wie E-Commerce, Online-Sicherheit und Zahlungsplattformen zusammensetzt, werden Swoop bei dieser einmaligen Gelegenheit unterstützen, multinationale Unternehmen auszuwählen, die derzeit diesen Markt dominieren.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.swoopnow.com.

Über Swoop In Technologies LLC

Swoop In Technologies LLC ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen, das sich aus Ingenieuren, Technikern, Programmierern und Unternehmern zusammensetzt, die sich für die Schaffung einer reibungslos vernetzten Welt und eines passwortfreien Internets einsetzen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die Online-Sicherheit zu verbessern, die Benutzererfahrung zu optimieren und eine führende Position bei Internet-Sicherheitslösungen der nächsten Generation einzunehmen. We are Swoop and we killed the Password.

