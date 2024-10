Straßburg (ots) -ARTE zeigt rund um Weihnachten und Neujahr festliche Performances und Konzerte und lädt zu packenden Spiel- und Fernsehfilmen sowie zu herausragenden Dokumentationen ein. Vom 14. Dezember 2024 bis zum 5. Januar 2025 können sich die ZuschauerInnen auf ein vielfältiges und festliches Programm für die ganze Familie freuen.Thementage und Dokuhighlights rund um die FesttageThementageBereits vor Weihnachten stimmt ARTE auf die Festtage ein und widmet am Samstag, dem 14. Dezember Großbritannien den facettenreichen Thementag Very British!: Mit dabei sind u.a. die dreiteilige Dokureihe William Shakespeare - Ein Genie und seine Zeit über den Aufstieg des größten Dramatikers der Welt, der Dokumentarfilm Wilhelm der Eroberer und die Doku Camilla - Geliebte. Gemahlin. Königin.über die Geschichte einer starken Frau und einer großen Liebe.Intime Einblicke in das Leben und die Schicksale tierischen Protagonisten gibt der Thementag Serengeti am 28. Dezember: Die dreiteilige Dokureihe Serengeti begleitet in beeindruckenden Bildern einzelne Wildtiere und Familienverbände beim Kampf ums Überleben. Im sechsteiligen Doku-Drama Serengeti - Wilde Geschichten aus der Savanne gelingt es mit Hilfe modernster Kameratechnik, die Herausforderungen der Savannenbewohner so hautnah zu präsentieren, wie sie so noch nicht zu sehen waren. Spannende und emotionale Erlebnisse erzählt aus einer ausgefallenen subjektiven Perspektive.Der Thementag Mit Mantel und Degen am 2. Januar zeigt Filmklassiker über die tapferen Beschützer der französischen Könige. Der amerikanische Klassiker Die drei Musketiere nach der legendären Vorlage von Alexandre Dumas erzählt mit schnellem Tempo und beeindruckenden Fechtszenen von Intrigen rund um den Hof Ludwig des XIII. Die Hauptfigur, die tatsächlich gelebt hat, wird in der Dokumentation D'Artagnan, Musketier im Dienst des Sonnenkönigs näher beleuchtet. Mein Schwert für den König und in Im Zeichen der Lilie runden den Thementag ab.DokuhighlightsARTE bietet auch dieses Jahr wieder eine große Vielfalt an Dokumentationen: Während der Dokumentarfilm Die Kür ihres Lebens die ZuschauerInnen mit auf die spannende Reise des deutsch-französischen Eislauf-Paares Aljona Savchenko und Bruno Massot nimmt, gibt die animierte Dokumentationsreihe Die Legenden von Paris Einblicke in die miteinander verstrickten Schicksale der Künstler der französischen Romantik, darunter Victor Hugo und Honoré de Balzac. Sie brechen mit traditionellen Normen und erneuern das Schreiben, Malen und Komponieren.Am Heiligabend zeigt ARTE zudem den fesselnden Dokumentarfilm Die mongolische Adlerjägerin und nimmt die ZuschauerInnen mit auf Entdeckungsreise in das Reich der Wölfe mitder DokuEin Jahr unter Wölfen.Packende Spiel- und Fernsehfilme mit großen KlassikernMitreißende Spiel- und Fernsehfilme lassen die Herzen aller Filmbegeisterten schon Tage vor Heiligabend höherschlagen: von Über den Dächern von Nizza unter der Regie von Alfred Hitchcock über die Spielfilmklassiker Mein großer Freund Shane und Ist das Leben nicht schön? bis hin zum Musicalfilm Die Regenschirme von Cherbourg von Jaques Demy ist für jeden etwas dabei.Am ersten Weihnachtsfeiertag bietet ARTE zur Primetime das preisgekrönte Historiendrama Die Königin und der Leibarzt über das Macht- und Liebes-Dreieck der dänischen Königin Caroline Mathilde. Für alle Fantasy Fans hat ARTE dieses Jahr etwas ganz Besonderes im Gepäck: Das visuell bestechenden Fantasy Abenteuer The Magic Flute - Die Zauberflöte am zweiten Weihnachtsfeiertag weckt die Neugierde auf unbekannte Zauberwelten.Der Spielfilm inszeniert Mozarts berühmteste Oper in vollkommen neuem Gewand. Für komödiantische Einlagen am Silvesterabend sorgt die Gaunerkomödie Der (erste) große Eisenbahnraub mit den beiden Filmgrößen Sean Connery und Donald Sutherland.Stimmungsvolle Konzerte erstklassiger KünstlerInnenFestliche Klänge ertönen am Heiligabend mit dem klassischen Konzert Weihnachten in Regensburg: Der gefeierte Bariton Benjamin Appl lädt in die Alte Kapelle seiner Heimatstadt Regensburg ein und stimmt mit internationalen Weihnachtsliedern den Abend ein. Am ersten Weihnachtsfeiertag bietet ARTE dann ein glanzvolles Konzert für Groß und Klein: Lang Lang - Lieblingsmelodien präsentiert mitreißende Stücke von Klassik bis Disney.Am 31. Dezember darf sich das ARTE-Publikum wie gewohnt auf ein stimmungsvolles Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker mit Kirill Petrenko und Daniil Trifonov freuen. Das Neujahrskonzert aus dem Teatro La Fenice in Venedig unter der musikalischen Leitung von Daniel Harding lädt dann am Neujahrsabend zu einem stimmungsvollen Start ins neue Jahr ein.Alle Musikliebhaber können sich außerdem auf eines der größten Meisterwerke der klassischen Musik freuen, und das gleich viermal! Zum 200. Jahrestag der Uraufführung feierte ARTE dieses Jahr Beethovens Neunte in vier europäischen Städten, interpretiert von vier Spitzenorchestern unter jeweils hochkarätiger musikalischer Leitung. Während ARTE im Mai aus jeder Stadt jeweils einen Satz spielte, werden alle Konzerte im Rahmen des Festtagsprogramms vollständig online verfügbar sein.Dem italienischen Komponisten und Ausnahmekünstler Puccini widmet ARTE diesen Dezember den Schwerpunkt Giacomo Puccini zum 100. Todestag. Während Puccini - Messa di Gloria unter der musikalischen Leitung von Diego Fasolis Einblicke in sein Jugendwerk gewährt, würdigt die Mailänder Scala den Komponisten mit dem festlichen Galakonzert Netrebko und Kaufmann singen Puccini. Bei der Aufzeichnung von La Bohéme von den Salzburger Festspielen 2012 führten die Salzburger Festspiele zum ersten Mal in ihrer Geschichte Giacomo Puccinis "La Bohéme" auf und schufen damit eine musikalische Sternstunde. Zusätzlich enthüllt die Doku Puccini: Liebe, Tod und die Macht der Frauen die erstaunlich fortschrittliche, mitunter geradezu feministische Seite Puccinis.Beeindruckender Tanz und außergewöhnliche PerformancesRund um die Feiertage kommen auch alle Tanzliebhaber voll auf ihre Kosten: vom romantischen Ballettklassiker Marius Petipas " Giselle " in Amsterdam des Dutch National Balletts über das Weihnachtsballett A Christmas Carol nach Charles Dickens vom Finnischen Nationalballett bis hin "Peter I. Tschaikowski" vom spanischen Choreograf Cayetano Soto aus der Leipziger Oper.Atemberaubende Leistungen werden auch im Dokumentarfilm Rudolf Nurejews Schwanensee zur Show gestellt: der erst 26-jährige russische Tänzer Rudolf Nurejew choreografiert Tschaikowskys "Schwanensee" und avanciert damit zu der Ballettikone des 20. Jahrhunderts. Johan Ingers Schwanensee aus der Semperoper Dresden stellt tiefgründige Beziehungsthemen in den Vordergrund, u.a. die sehr zeitgemäße Frage nach Respekt und Freiheit im menschlichen Miteinander.Am Abend des 26. Dezember präsentiert ARTE zur Primetime mit der diesjährigen Ausgabe des Weltfestivals des Zirkus von Morgen wieder die besten Zirkusnummern talentierter Nachwuchskünstler aus der ganzen Welt. Außerdem begeistert das mitreißende Porträt Artistik aus einer anderen Welt: Gravity & Other Myths der international renommierten australischen Zirkustruppe, die mit ihren virtuosen und innovativen Akrobatik-Performances Welterfolge feiert.Bekannte Filme und Serien als Web Only auf arte.tvAuch dieses Jahr setzt ARTE wieder auf ein starkes Web Only Programm rund um die Festtage: Alle Charles Dickens Fans können sich auf die Fernsehfilme Das Geheimnis des Edwin Drood, Große Erwartungen und Oliver Twist sowie auf die Mini-Serie Little Dorit freuen. Zudem zeigt ARTE die nach Lew Nikolajewitsch Tolstois gleichnamigem Roman benannte Serie Krieg und Frieden.