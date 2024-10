Die Transaktion baut die Führungsposition der Gruppe im Bereich der Materialflussautomatisierung aus.

Die ZAPI GROUP, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Elektrifizierung, gab heute die Übernahme von UBIQUICOM bekannt, einem führenden Anbieter von Echtzeit-Ortungssystemen (RTLS) für Fertigungs-, Transport- und Logistikprozesse. Die Übernahme stärkt die Position der ZAPI GROUP als umfassender Systemintegrator für Elektrifizierung und Lagerautomatisierung.

Real-Time Locating Systems to Enhance Efficiency and Safety in Logistics and Production Processes