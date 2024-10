Tagesausblick für 01.11.: DAX unter Druck. Ölpreis stabilisiert sich

Anleger werden zunehmend nervös. Dies ist unter anderem am Anstieg des Volatilitätsindex des DAX®, dem VDAX® new, abzulesen. Das Kopf-an-Kopf-Rennen im US-Wahlkampf sorgt für Verunsicherung und die in diesen Tagen veröffentlichten Unternehmenszahlen sind keine wirksamen Beruhigungspillen. Die Verunsicherung wird die Marktteilnehmer bis Mitte nächster Woche begleiten und dürfte in den nächsten Tagen möglicherweise für weitere hohe Kursschwankungen sorgen.

Der Anstieg der Inflationsrate in der Eurozone trieb die Renditen europäischer Staatsanleihen kräftig nach oben. Vor allem bei den kurzlaufenden Papieren war den zweiten Tag in Folge viel Bewegung zu beobachten. Derweil hat sich die Lage in den USA stabilisiert. Die Renditen kurz- und langlaufender Staatspapiere pendelten sich bei 4,16 Prozent (2-jährige) und 4,28 Prozent (10-jährige) ein. Diese Stagnation drückte heute auf den Gold- und Silberpreis. Die Notierungen für Palladium und Platin verbuchten heute sogar den zweiten Tag kräftige Verluste. Der Ölpreis hat sich inzwischen gefangen und bei rund 73 USD stabilisiert. Eine nachhaltige Erholung ist jedoch noch nicht in Sicht.

Unternehmen im Fokus

Knorr Bremse hat die Umsatzprognose für 2024 angehoben. Dennoch brach die Aktie heute deutlich ein. STMicroelectronics meldete für das abgelaufene Quartal einen kräftigen Umsatz- und Margenrückgang. Dabei belastete vor allem die Schwäche im Automobilsektor. Daraufhin wurde die Jahresprognose am unteren Ende der prognostizierten Bandbreite eingegrenzt. Infineon - ebenfalls stark vom Automobilsektor abhängig - gab daraufhin deutlich nach. Stabilus profitierte von guten Zahlen und positiven Analystenkommentaren. Zalando sank unter EUR 28,10 und verletzte damit eine wichtige Unterstützungsmarke. Der Zinsanstieg hinterläßt bei den ersten Immobilienaktien Spuren. Aroundtown verlor seit dem jüngsten Hoch bereits rund zehn Prozent.

Morgen werden ExxonMobil und Fielmann Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlichen.

Wichtige Termine: