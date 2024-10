Celestia mit 20 Prozent Verlust - Was sind die Hintergründe?

In den letzten 7 Tagen musste Celestia ($TIA) einen Verlust von knapp 20 Prozent im Wert hinnehmen. Dennoch schaffte es die Kryptowährung, in den letzten 24 Stunden eine Steigerung von 3,6 Prozent zu erreichen. Damit zeigt der Coin eine starke Schwankung im letzten Monat, im Preisbereich zwischen 4,6 und knapp 6,5 US-Dollar. Aktuell steht Celestia auf Platz 47 der größten Coins weltweit, mit einer Marktkapitalisierung von 1,92 Milliarden US-Dollar als eigenständige Blockchain.

Hier stellt sich die Frage, warum das Projekt in den letzten 7 Tagen einen derartigen Verlust hinnehmen musste, obwohl der gesamte Markt durch Bitcoin nach oben getragen wurde.

Celestia Kurs, Quelle: https://coinmarketcap.com/currencies/celestia/

Token Unlock könnte Ursache sein

Nach dem lange erwarteten Token Unlock im Wert von 839 Millionen US-Dollar hat Celestia (TIA) spürbaren Verkaufsdruck erlebt, was zu einem Kursrückgang von rund neun Prozent führte. Aktuell wird der Token bei 4,78 US-Dollar gehandelt. Diese massive Token-Freigabe, die etwa 44 Prozent des zirkulierenden Angebots ausmacht, sorgte für erhebliche Liquidität auf dem Markt und könnte einige frühe Investoren und Teammitglieder dazu veranlasst haben, Gewinne mitzunehmen - ein Faktor, der den Kurs zusätzlich belastet.

Technische Analyse

Charttechnisch bleibt der Bereich um 4,54 bis 4,85 US-Dollar entscheidend, da hier eine wichtige Unterstützungszone liegt. Sollte sich der Kurs in diesem Bereich halten können, könnten potenzielle Käufer wieder Mut schöpfen und TIA zurück auf die Spur bringen. Fällt der Token jedoch unter diese Marke, könnte es kritisch werden, denn das nächste nennenswerte Unterstützungsniveau liegt erst bei 3,89 US-Dollar.

Celestia mit Support und Widerstandszone, Quelle: https://de.tradingview.com/chart

Andererseits besteht im Fall eines Rebounds auch die Chance, dass TIA die Widerstandsmarke bei 6,50 US-Dollar ansteuert. Ein Anstieg darüber könnte für frischen Optimismus und neue Kaufdynamik sorgen. Der Relative Strength Index (RSI) bewegt sich derzeit im neutralen Bereich, was ebenfalls auf eine mögliche Stabilisierung hindeutet. Mit ein wenig Schwung von Käufern könnte der RSI in den positiven Bereich klettern und eine bullishe Trendumkehr signalisieren.

Die Analyseplattform CoinCodex sieht eine Steigerung auf den Token zukommen: "Laut unserer aktuellen Celestia-Preisprognose wird erwartet, dass der Preis von Celestia bis zum 30. November 2024 um 229,25 Prozent steigt und 15,21 US-Dollar erreicht. Gemäß unseren technischen Indikatoren ist das derzeitige Sentiment bearish, während der Fear & Greed Index bei 69 liegt (Gier). Celestia verzeichnete in den letzten 30 Tagen 16 von 30 (53 Prozent) positive Tage und eine Preisvolatilität von 7,73 Prozent."

Marktumfeld zeigt Aufwärtstrend

Das allgemeine Marktumfeld wirkt unterstützend: Bitcoin erreichte kürzlich ein neues Allzeithoch von 67.176 Euro; im Dollar-Chart wurde das Allzeithoch nur um wenige Hundert Dollar verfehlt. Als modular aufgebaute Blockchain-Plattform bleibt Celestia interessant, auch wenn der Token Unlock kurzfristig Druck auf den Kurs ausübt. Aber auch andere Blockchain-Projekte könnten zukünftig eine lohnende Investition darstellen. Pepe Unchained plant beispielsweise, eine auf Memecoins optimierte Layer-2-Blockchain zu lancieren und dabei seinen eigenen $PEPU-Token auf den Markt zu bringen.

Hier zur PEPU Blockchain und Token Website.

Mehr als nur eine Blockchain - ein gesamtes Ökosystem wollen die Entwickler von Pepe Unchained erschaffen. Ziel ist es, eine Blockchain zu schaffen, die gegenüber Ethereum 100-mal schneller und kostengünstiger ist und allen Tradern zugänglich gemacht wird.

Mit diesem Ansatz haben die Entwickler bereits mit der Programmierung einer Vielzahl von Softwaretools begonnen, wie etwa einem dedizierten Blockchain-Explorer, einer eigenen dezentralen Börse für schnelle Swaps und einer Bridge-Funktion zu Ethereum. Die Projektinitiatoren wollen technologisch an der Spitze bleiben und binden deshalb auch externe Entwickler ein. Im Rahmen des "Pepe Frens with Benefits"-Programms möchten sie externe Entwickler einbeziehen und deren Ideen und Dapps großzügig belohnen.

Die Resonanz auf das Projekt ist jedenfalls positiv; bisher wurden bereits 23,8 Millionen US-Dollar für die Entwicklung und den Token-Launch gesammelt. Der Experte CRYPTO GAINER geht in seinem letzten Video davon aus, dass der Token im November auf den Markt kommen wird, was eine optimale Platzierung in ein bullisches Umfeld ermöglichen könnte.

Hier gibt es die Möglichkeit, Presale-Token zu kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.