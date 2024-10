Nach wie vor hohe Quartalsgewinne können die rekordträchtigen Aktien großer US-Tech-Giganten am Donnerstag nicht mehr stützen. Die Verluste bei den Aktien von Microsoft und Meta lösen auch bei anderen Technologietitel an den US-Börsen Gewinnmitnahmen und Verluste aus. Die Hoffnung ruht nun auf Apple und Amazon.Bei Microsoft war unter Analysten von einem generell "soliden Zahlenwerk" die Rede, auch gemessen an den hohen Standards, die der Konzern bereits gesetzt hat. Von der Finanzchefin Amy Hood ...

Den vollständigen Artikel lesen ...