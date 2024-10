DJ XETRA-SCHLUSS/Risk off - DAX fällt Richtung 19.000er Marke

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Donnerstag erneut nach unten. Der DAX schloss 0,9 Prozent niedriger bei 19.078 Punkten, im Tief hatte er schon bei 19.005 Punkten gelegen. Anleger werden mit Blick auf die kommende Woche mit der Präsidentschaftswahl in den USA und der Sitzung der US-Notenbank vorsichtiger und dürften die kommenden Tage vermehrt von der Seitenlinie zuschauen. Nur eines der beiden Ereignisse allein kann bereits heftige Reaktionen an den Börsen auslösen, hieß es. Die Liquidität wird zunächst auf die Seite gelegt, denn auch an den Anleihemärkten geht es momentan nach unten.

Siemens mit Zukauf im Fokus

Siemens (-0,6%) übernimmt für einen zweistelligen Milliardenbetrag die Softwarefirma Altair Engineering und stärkt so sein Geschäft mit der Industrieautomatisierung. Vom Standpunkt der industriellen Logik aus betrachtet sei die Transaktion sehr sinnvoll, so Jefferies. Die Bewertung erscheine allerdings sehr hoch, aber wenn Siemens die Übernahme teilweise durch den Verkauf von Aktien von Siemens Energy (-0,9%) oder Siemens Healthineers (-0,6%) finanziere, dürfte das die Enttäuschung der Anleger über die Bewertung abfedern.

Ansonsten lieferte die Berichtssaison Impulse. Airbus zogen um 0,3 Prozent an. Der Flugzeugbauer hat die Erwartung an das operative Ergebnis um fast 20 Prozent übertroffen und auch mehr umgesetzt als erwartet. Gleichzeitig wurde mitgeteilt, dass MTU-Vorstandschef Lars Wagner zu Airbus wechseln und dort den Posten des CEO der Sparte Commercial Aircraft übernehmen wird. Daraufhin verloren MTU 1,7 Prozent.

Aixtron gaben nach dem Quartalsbericht um 2,5 Prozent nach. Umsatz, Auftragseingang und operativer Gewinn lagen alle unter den Erwartungen. Wie Stifel betonte, erwartet der Maschinenbauer im kommenden Jahr kein Wachstum mehr, was Revisionsbedarf bei den Marktschätzungen auslösen dürfte.

Um 6,9 Prozent nach oben ging es bei Stabilus. Bei dem Gasdruckfederhersteller fiel der Cashflow deutlich über den Erwartungen aus. Scout24 gaben dagegen um 1,4 Prozent nach, obgleich die Marge im Berichtsquartal die Erwartungen getoppt hat und diese im Gesamtjahr wie auch das Umsatzwachstum im oberen Bereich der bisherigen Prognosen ausfallen soll. Nach schwächeren Zahlen verloren Befesa 2,8 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 19.077,54 -0,9% +13,77% DAX-Future 19.181,00 -0,9% +9,36% XDAX 19.088,18 -0,7% +13,84% MDAX 26.326,84 -1,1% -3,10% TecDAX 3.302,24 -1,4% -1,16% SDAX 13.362,70 -1,0% -4,31% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,65 +15 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 8 29 3 3.557,9 64,8 59,6 MDAX 15 35 0 469,8 26,1 26,2 TecDAX 4 26 0 966,2 22,5 18,0 SDAX 19 47 4 105,0 7,3 11,8 ===

October 31, 2024 12:55 ET (16:55 GMT)

