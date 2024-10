Arrow Electronics, Inc. (NYSE:ARW), ein globaler Anbieter von Technologielösungen, und sein Unternehmen für Ingenieursdienstleistungen, eInfochips, haben die Erweiterung ihres Automotive Centre of Excellence (CoE) um neue Entwicklungszentren in München und Istanbul angekündigt, um Kunden noch besser bei der Entwicklung von Automobillösungen der nächsten Generation unterstützen zu können.

Bei der Einführung vernetzter, autonomer und hybrider Softwaretechnologien stoßen Innovatoren auf Hindernisse, da es in einigen Unternehmen an internen Technologieexperten mit den erforderlichen Fähigkeiten mangelt. Das Automotive CoE von Arrow adressiert diese Nachfrage und hilft Unternehmen bei der Bewältigung der Herausforderungen in Verbindung mit neuen Automobiltechnologien.

iQmine, ein führender Anbieter von technischen Dienstleistungen für die Automobil- und Transportbranche, der erst kürzlich von Arrow übernommen wurde, erweitert die Fähigkeiten des CoE zusätzlich. Von seinem Unternehmenssitz in München und einem weiteren Entwicklungszentrum in Istanbul aus hilft iQmine Automobilherstellern und Tier-1-Unternehmen dabei, ihre Produktentwicklung zu beschleunigen. Diese Unterstützung beinhaltet unter anderem die tief reichende Expertise von iQmine bei AUTOSAR (Automotive Open System Architecture), Softwareentwicklung für elektronische Steuergeräte, funktionale Sicherheit und Fahrzeugdiagnostik.

"Der Trend zu vernetzten, autonomen, gemeinsam genutzten und elektrifizierten Fahrzeugen (C.A.S.E.) wird zum Fundament für die Zukunft der Automobilindustrie. Für Arrow bietet sich hier eine einmalige Chance, sowohl im Bereich der Ingenieurdienstleistungen als auch bei den Komponenten", erklärt Rick Marano, President des globalen Komponenten-Geschäftsbereichs von Arrow. "Das Automotive CoE, das durch unsere jüngsten Übernahmen von iQmine und Avelabs zum Jahresbeginn verstärkt wurde, ergänzt unsere bisherigen Ingenieurdienstleistungen, die von eInfochips erbracht werden."

Weitere Informationen zum Automotive CoE: https://www.einfochips.com/domains/automotive/

Über Arrow Electronics

Arrow Electronics (NYSE:ARW) liefert und entwickelt Technologielösungen für Tausende führender Hersteller und Dienstleister. Bei einem weltweiten Umsatz von 33 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 unterstützt das Arrow-Portfolio Technologien in allen wichtigen Branchen und Märkten. Mehr dazu unter arrow.com.

Über eInfochips

eInfochips, ein Unternehmen von Arrow Electronics, ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen für die digitale Transformation und Produktentwicklung. Mit über 500 entwickelten Produkten und 40 Millionen Bereitstellungen in 140 Ländern bringt eInfochips technologische Innovationen in verschiedenen Branchen auf den Weg. eInfochips verkürzt die Markteinführungszeiten seiner Kunden durch seine Expertise in Bereichen wie Cloud, IoT, KI/ML, digitale Zwillinge, Hyperautomatisierung und Cybersicherheit.

