Der DAX hat am Donnerstag seine Korrektur fortgesetzt. Angesichts schwacher US-Börsen weitete der deutsche Leitindex seinen Tagesverlust noch aus und schloss 0,93 Prozent tiefer mit 19.077,54 Punkten. Das zur Monatsmitte erreichte Rekordhoch von knapp 19.675 Punkten rückte weiter in die Ferne. Für den Oktober verzeichnet der DAX einen Kursrückgang um knapp 1,3 Prozent.Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte gab am Donnerstag um 1,14 Prozent auf 26.326,84 Zähler nach. Auch in Europa und den USA dominierten ...

