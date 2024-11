EQS-Ad-hoc: BRAIN Biotech AG / Schlagwort(e): Vertrag

BRAIN Biotech AG schließt exklusiven Pharma-Lizenzvertrag für G-dase E® CRISPR-Cas-Technologie mit Akribion Therapeutics GmbH über bis zu 92,3 Mio. Euro Meilensteinzahlungen plus Lizenzgebühren ab



BRAIN Biotech AG schließt exklusiven Pharma-Lizenzvertrag für G-dase E® CRISPR-Cas-Technologie mit Akribion Therapeutics GmbH über bis zu 92,3 Millionen Euro Meilensteinzahlungen plus Lizenzgebühren ab

Zwingenberg, Deutschland, 31. Oktober 2024 - Die BRAIN Biotech AG (ISIN DE0005203947; "BRAIN" oder "Gesellschaft") hat eine exklusive Pharma-Lizenzvereinbarung für die Genom-Editierungsnuklease G-dase E® mit der Akribion Therapeutics GmbH ("Akribion") geschlossen. Im Gegenzug für die Gewährung der exklusiven Nutzungsrechte im Bereich Pharma erhält BRAIN bis zu 92,3 Millionen Euro an F&E- und kommerziellen Meilensteinzahlungen. Zusätzlich hat die Gesellschaft Anspruch auf Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz. Die Zahlungsstruktur orientiert sich am Fortschritt der klinischen Entwicklung und dem Markterfolg der Akribion. Die Akribion ist unabhängig von der Gesellschaft und wird durch Risikokapital finanziert. Nicht-Pharma-bezogene proprietäre CRISPR-Rechte verbleiben bei BRAIN zur kommerziellen Verwertung im Kerngeschäft. Diese Transaktion unterliegt noch marktüblichen Abschlussbedingungen.



