ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für ING nach Zahlen zum dritten Quartal von 20,80 auf 20,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Niedrigere Zinsen seien für die niederländische Bank ein Gegenwind, schrieb Analyst Johan Ekblom in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit ihrer Wachstumsstrategie liefere die Bank jedoch ab. Ekblom nahm kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen vor./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2024 / 16:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2024 / 16:29 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0011821202

