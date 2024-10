ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat Knorr-Bremse nach der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Lkw- und Zugbremsenhersteller habe sich zuversichtlich geäußert, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Markt könnte zwar weiterhin eher auf die Nutzfahrzeughersteller als auf deren Zulieferer setzen. Doch er bleibe bei seiner Einschätzung, dass Knorr-Bremse noch in einem frühen Stadium seiner Selbsthilfestory stecke. Falls sich der Branchenzyklus 2025 verbessere, werde das Unternehmen davon deutlich profitieren, und die Konsensschätzungen hätten weiter Luft nach oben./gl/he



