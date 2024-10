Neuartiges DAO-Projekt Flockerz begeistert und erzielt mehr als 1,1 Mio. $

In wenigen Stunden wird der historisch beste Monat für den Kryptomarkt eingeleitet, während der Presale der neuen DAO von Flockerz im Uptober 1,1 Mio. USD erzielt hat. Denn die Investoren haben Gefallen an dem gemeinschaftlichen Projekt gefunden, an dem sich jeder Interessierte beteiligen kann.

Bisher wurden die Memecoins in der Regel von einer kleinen zentralistischen Gruppe kontrolliert, welche meist eigene Interessen verfolgen, die denen der Gemeinschaft diametral gegenüberstehen können. Daher stellt Flockerz einen innovativen Kontrast dar, während er sich noch stärker auf den Gemeinschaftsaufbau und die Verfolgung deren Interessen als alle bisherigen Memetoken konzentriert.

Das Team plant, den ersten branchenweiten Vote-to-Earn-Mechanismus einzuführen. Bei diesem erhalten die Tokeninhaber Stimmrechte, mit denen sie bei wichtigen Entscheidungen mitbestimmen können. Im Gegenzug bekommen sie für ihr Engagement Kryptowährungen als Belohnung vergütet, was wiederum die Aktivität fördert.

Auf diese Weise soll erstmalig erreicht werden, dass alle wichtigen Entscheidungen von der Gemeinschaft getroffen werden. Dies verleiht dem Projekt eine ganz besondere Ausrichtung und ein außergewöhnliches Potenzial. Denn im Vergleich zu anderen wird die Zukunft von Flockerz weniger von einer Roadmap als von der Community bestimmt.

Gemeinsam wollen sie mit Gleichgesinnten ihr Flocktopia gestalten, welches ein wenig an den Freistaat Liberland erinnert und sich möglicherweise einmal in eine ähnliche Richtung mit einer direkten Demokratie entwickeln könnte, wenn es von der Gemeinschaft erwünscht ist. Andererseits bietet sich auch Potenzial in DeFi, GameFi, KI und mehr.

Besonders gute Konditionen kann man sich bei Kryptowährungen sichern, wenn man zu Beginn in diese investiert. Genau dies wird nun mit dem Presale von Flockerz geboten, in welchem die $FLOCK-Coins derzeit zu einem Preis in Höhe von 0,0059098 USD erhältlich sind. Allerdings wird dieser schon in den nächsten Stunden auf 0,0059334 USD erhöht.

Bitcoins Anstieg auf 70.000 $ treibt die Memecoins auf 65 Mrd. $

Nachdem sich Bitcoin wieder nahe an sein Allzeithoch bewegt und einen Preis über 70.000 USD erreicht hat, haben auch immer mehr Investoren Memecoins in ihre Portfolios aufgenommen, wobei es mehr als die Hälfte sind. Somit hat der Memetoken-Sektor wieder eine Marktkapitalisierung in Höhe von mehr als 65 Mrd. USD erreicht, wobei er jetzt mit 63 Mrd. USD etwas niedriger steht.

Der Grund für die Risk-on-Stimmung der Investoren ist die hohe Chance auf einen Trump-Sieg bei der US-Wahl, welche am 5. November entschieden wird. Schließlich hat dieser während seines Wahlkampfes für eine kryptofreundliche Politik geworben und engagiert sich mit seiner Familie in diesem Bereich.

Einige der höchsten Gewinne unter den führenden Vertretern innerhalb der vergangenen 30 Tage hat unter anderem Dogecoin mit einem Plus von 50,9 % erreicht. Ebenfalls stark gestiegen sind die Katzen-Memecoins Popcat mit 64,6 % und cat in a dogs worlds mit 67,0 %. Aber auch PolitiFi-Coins konnten enorm zulegen, wie MAGA Hat mit 179,2 % und Department of Government Efficiency mit 180,2 %.

Kurschart von MAGA Hat | Quelle: Coingecko

Allerdings gibt es nur wenige Memecoins, welche sich länger als ein Jahr am Leben halten. Schließlich werden schon auf Pump.Fun täglich mehr als 34.000 Memetoken gestartet, sodass es mittlerweile mehr von ihnen als Investoren oder gar Menschen geben dürfte.

Damit ein Memecoin wie Dogecoin, Shiba Inu und Floki Inu auch langfristig überleben kann, gehört auf jeden Fall mehr dazu, als schnell einen beliebigen Memetoken auf einer Launchplattform in nur 2 Minuten zu erstellen. Dies zeigt sich auch an dem Präferieren der Anleger, da die höchstbewerten Memetoken auch einen echten Nutzen haben.

Zurückzuführen ist dies nicht nur auf die beschränkenden Tokenomics der Launchpad-Memecoins. Denn auch wenn diese kurzfristig erfolgreich werden und deren Entwickler bedeutende Gewinne erzielen, so verlieren diese angesichts ihres neuen Reichtums schnell das Interesse an ihren Memecoins. Somit kommt es nicht selten zu einem Niedergang.

Genau dieses Problem soll Flockerz lösen, indem es der Gemeinschaft und somit den Tokeninhabern die Kontrolle über das Projekt verleiht. Auf diese Weise müssen sie weniger befürchten, dass es wegen egoistischer Entwickler aufgegeben wird. Stattdessen kann es von der Gemeinschaft weiter aufgebaut werden.

Flockerz führt die Memecoins mit Vote-to-Earn und PolitiFi an

In gewisser Weise handelt es sich auch bei Flockerz um einen politischen Memecoin. Allerdings ist dieser weit mehr als ein virales Projekt, welches ansonsten keinen Nutzen bietet. Stattdessen verfolgt es demokratische Ideale, bei denen die Gemeinschaft eine Stimme bekommt, welcher man wieder Gehör schenkt.

Für die DAO hat das Team von Flockerz das neuartige Vote-to-Earn-Verfahren entwickelt, welches von dem an Beliebtheit gewinnendem Play-to-Earn sowie Move-to-Earn und weiteren inspiriert wurde. Im Gegensatz zu diesen erhalten die Nutzer bei Flockerz für die Teilnahmen an Umfragen Belohnungen in $FLOCK-Coins vergütet. Dies soll für ein reges Interesse, eine hohe Beteiligung und bedeutende Entscheidungen für eine erfolgreiche Zukunft sorgen.

Einen besonderen Reiz erhält Flockerz auch, da es sich um eine Art Wundertüte für Investoren handelt. Über eines können sie sich dennoch bewusst sein, dass es einen starken Gemeinschaftssinn kultivieren und pflegen will. Auf diese Weise können die Interessen der Zielgruppe erfüllt werden, was ein wichtiger Erfolgsfaktor ist.

Schon zuvor haben sich Investoren an der Entwicklung und dem Marketing von Memecoins mithilfe von KI-Kunst und anderen Methoden beteiligt. Somit konnte bereits für eine große Unterstützung der Krypto-Community gesorgt werden.

Da Flockerz das Konzept auf die nächste Stufe bringt, könnten die Aktivität und die Verbundenheit noch größer sein, so wie es auch bei Spielen wie Minecraft beobachtet wird, bei denen die Spieler die Welt mitgestalten.

Ein besonderer Vorteil ist, dass mithilfe der Blockchain von Manipulierungssicherheit, Anonymität, Vertrauenswürdigkeit und Effizienz profitiert wird. Dies könnte auch für andere Zwecke hilfreich sein, wie sichere Meinungsumfragen, Petitionen, Wahlen und sogar eine direkte Demokratie.

Flockerz will die Ära der Vote-to-Earn-Memecoins begründen

Das Vote-and-Earn-Modell unterscheidet sich von dem Vote-and-Predict-Konzept von beispielsweise Polymarket, welches eher an Wetten erinnert. Somit soll ein neues Zeitalter für den Markt der Memecoins eingeleitet werden, auch wenn bisher noch unklar ist, welche Auswirkungen dies haben wird.

Mithilfe der DAO und des Vote-to-Earn-Mechanismus sorgt Flocker zudem für eine hohe Dezentralisierung. Dies stellt das Projekt im Unterschied zu den anderen Memecoins, die größtenteils zentralistisch sind, sicherer gegenüber Regulierungsbehörden auf. Schließlich muss somit nicht befürchtet werden, dass es wie andere als Wertpapier eingestuft wird.

Auf diese Weise kann zudem die Verteilung der Arbeiten in einem Team effizienter vonstattengehen. Ebenso profitiert die Gruppe von der Bündelung des Wissens und der Fähigkeiten der einzelnen. Dies wirkt sich wiederum förderlich auf die Kreativität und die Problemlösungen aus, wobei es auch zu Synergieeffekten und ausreichend Feedback kommt. Ebenso profitiert die Selbstmotivation durch ein gemeinsames Ziel.

Überdies hat es einen förderlichen Einfluss auf die Unternehmenskultur, in welcher ein kooperatives Umfeld gepflegt wird. Innerhalb solcher agilen Arbeitsumgebungen werden Autonomie, Verantwortungsbewusstsein und Motivation gefördert. All dies wirkt sich positiv auf die Bindung der Gruppenmitglieder und deren Zufriedenheit aus. Gleichzeitig werden Normen und Verhaltensmuster definiert, während sich Konflikte besser austragen lassen.

Nicht vergessen werden sollte bei den Memecoins das Narrativ. Denn laut dem berühmten Historiker Yuval Noah Harari haben diese einen so großen Einfluss auf die Menschen, welche sich beispielsweise für ihre Weltanschauungen haben teilweise opfern lassen, dass wir die Geschichte nicht verstehen würden, wenn wir die Narrative nicht kennen. Bei Flockerz ist es das Gemeinschaftsgefühl, die Gerechtigkeit und der Aufbau einer besseren Welt namens Flocktopia.

Prognosen der Analysten deuten auf 15x bis 2025 hin

Angesicht der großen Masse von täglich neu startenden Memecoins ist es wichtig, dass die Projekte etwas Besonderes bieten. In dieser Hinsicht stellt Flockerz mit seiner DAO und dem stärkeren Gemeinschaftsbezug sowie dem faireren Geschäftsmodell eine vielversprechende Erneuerung für den Sektor dar. Als Pionier und Trendsetter könnte er besonders stark profitieren.

Dementsprechend positiv fallen auch die Prognosen der Kryptoanalysten aus. So geht ClayBro davon aus, dass der $FLOCK-Coin bis zum Jahr 2025 einen Preis in Höhe von 0,02185 USD erreichen kann. Im Vergleich zum aktuellen Vorverkaufspreis entspricht dies einem Gewinn in Höhe von 269,6 %. Im besten Falle rechnet er sogar mit 0,0965345 USD und somit 1.532 %.

Der Presale bietet nun eine einmalige Gelegenheit, um besonders früh in diesen außergewöhnlichen Memecoin einzusteigen, welcher sich schon bald in Richtung Mond bewegen wird. Bemerkenswert ist auch die hohe Staking-Rendite, die zum jetzigen Zeitpunkt noch bei 1.420 % pro Jahr liegt. Somit können Investoren innerhalb von einem Monat ihren Bestand ungefähr verdoppeln.

Dabei sollte jedoch nicht vergessen werden, dass die Zinsen mit der Zunahme von Coins in dem Staking-Pool sinken. Somit werden also die frühen Anleger für ihren Vertrauensvorschuss großzügig belohnt.

So gestalten Sie jetzt Ihr Flocktopia

Über den Presale stehen insgesamt rund 2,4 Mrd. $FLOCK-Coins für Interessierte zum Kauf zur Verfügung. Noch können die Token über die offizielle Website von Flockerz nach der Synchronisierung mit einer digitalen Geldbörse wie der multifunktionalen Best Wallet gekauft werden. Unterstützt werden dabei ETH, BNB, USDT und Fiatwährungen mit Bankkarten.

Sicherheitshalber hat sich das Team für eine Überprüfung der Smart Contracts eingesetzt. So wurden diese von Coinsult auf potenzielle Schwachstellen und Sicherheitsrisiken überprüft. Dabei konnten keine Probleme identifiziert werden.

Wichtige Updates und Ankündigungen über Flockerz können Sie besonders schnell über das X-Profil und den Telegram-Kanal des Projektes erhalten.

Jetzt mehr über Flockerz erfahren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.