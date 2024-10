TIFLIS (dpa-AFX) - Die prowestliche Opposition hat nach der von Fälschungsvorwürfen begleiteten Parlamentswahl in der Südkaukasusrepublik Georgien neue Proteste angekündigt. Die Opposition werde am Montagabend auf die Straße gehen und dabei einen Aktionsplan vorstellen, sagte Anna Dolidse vom Oppositionsbündnis Starkes Georgien laut lokalen Medien. Demonstriert werden soll auf dem Rustaweli-Prospekt, der Hauptstraße von Tiflis (Tbilissi).

Bei dem Aktionsplan gehe es darum, wie der Protest "gesetzeskonform, legal, friedlich, aber organisiert" weitergehen werde, sagte Dolidse. Die prowestlichen Oppositionsbündnisse Einheit, Starkes Georgien und Koalition für Wandel kündigten die Kundgebung gemeinsam an. Die prowestliche Partei Gacharia Für Georgien erklärte, daran teilzunehmen.

Bei der Wahl am Samstag ist die Regierungspartei Georgischer Traum zur Siegerin erklärt worden. Bereits am Montag demonstrierten Zehntausende auf der Hauptstraße Rustaweli-Prospekt vor dem georgischen Parlament gegen mutmaßliche Manipulationen. Die Opposition und Präsidentin Salome Surabischwili erkennen das Ergebnis nicht an. Georgische und internationale Beobachter berichteten von zahlreichen Verstößen bei der Wahl. Die Führung in Tiflis beharrt darauf, dass die Wahl korrekt verlaufen sei./ksr/DP/he