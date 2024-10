The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 31.10.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 31.10.2024



ISIN Name

CA25189R1001 DEVVSTREAM HLDGS SUB.VTG.

IE00BMDBMX02 INVESCOM2 EMU ESG UNI SCR

US172967ND99 CITIGROUP 21/25 FLR

