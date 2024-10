© Foto: adobe.stock.com



Gold verliert deutlich. Silber bricht regelrecht ein und erreicht nun ein eminent wichtiges Preisniveau. Bei den Aktien der Gold-Silberproduzenten ist gar ein kleiner Ausverkauf zu beobachten. Brechen jetzt die Dämme?Rücksetzer bringt Silberpreis in die Bredouille Die letzte Kommentierung zu Silber und Silberaktien wurde mit "Wackelt die Rallye? -Silberpreis geht die Puste aus. Stehen Produzentenaktien vor einem Abverkauf?" überschrieben. Das war am 26. Oktober. Silber scheiterte zuvor am Widerstandsbereich von 34 US-Dollar / 35 US-Dollar. Erste Gewinnmitnahmen kamen damals auf. Kurzum. Die kurzfristige Fortsetzung der Preisrallye war gefährdet. Am heutigen Donnerstag entwickelte der …