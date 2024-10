SFS Group Schweiz AG / Schlagwort(e): Ankauf

SFS erweitert Marktpräsenz in der gewerblichen Bauindustrie im mittleren Westen der USA



31.10.2024 / 20:21 CET/CEST





Die SFS Group übernimmt per 1. November 2024 Pro Fastening Systems Inc. Das Unternehmen realisierte in der gewerblichen Bauindustrie und im industriellen Leichtbau im Jahr 2023 einen Umsatz von ca. USD 30 Mio. Mit dieser Akquisition baut SFS ihre Marktpräsenz im mittleren Westen der USA, einer attraktiven Wachstumsregion in Nordamerika, weiter aus. Medien & Newsroom Zur vollständigen Medienmitteilung

Freundliche Grüsse



Benjamin Sieber

Valentina Dönz



Corporate Communications



SFS Group AG

Rosenbergsaustrasse 8, CH-9435 Heerbrugg

T +41 71 727 62 48 M +41 79 666 44 82

corporate.communications@sfs.com

sfs.com



Ende der Medienmitteilungen