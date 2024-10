HTEC, ein globales Unternehmen für Produktentwicklung und digitales Engineering, gibt die Ernennung von Carsten Wierwille zum neuen globalen Vice President of Product and Design bekannt. Für diese Position bringt Carsten über 25 Jahre Erfahrung in der Geschäftsführung bei Unternehmen wie Frog, GlobalLogic, Method, R/GA und Accenture mit. Vor dieser Tätigkeit war er CEO von ustwo, wo er das Unternehmen erfolgreich in die Mitarbeiterbeteiligung überführte.

Bei HTEC wird Carsten Designteams dabei unterstützen, sich differenzierte digitale Produkte und Kundenerfahrungen vorzustellen und diese mit den Ingenieurteams des Unternehmens zu realisieren. "Von den Anfängen des Internets bis hin zur KI durchläuft die Technologie ähnliche Zyklen der anfängliche Hype weicht wertorientierten Anwendungen", sagt er. "Bei HTEC verbinden wir technische Exzellenz mit einer menschenzentrierten Vision, um komplexe Herausforderungen zu lösen, von der Gesundheitsversorgung bis hin zu KI und autonomen Systemen."

HTEC und Carsten verfolgen einen gemeinsamen Ansatz, der auf der Abstimmung von Zweck, Menschen und Technologie basiert. Carsten vertritt die Ansicht, dass Führungskräfte die nahtlose Zusammenarbeit zwischen Design, Produktmanagement und Technik betonen sollten, um Teams in die Lage zu versetzen, komplexe Herausforderungen zu bewältigen und wirkungsvolle Lösungen zu liefern. "Bei HTEC haben wir die einzigartige Möglichkeit, uns die ideale Erfahrung vorzustellen und sie Wirklichkeit werden zu lassen", erklärt er. "Dieser integrierte Ansatz ermöglicht es uns, schwierige technische Probleme zu lösen und gleichzeitig Produkte zu entwickeln, die bei den Nutzern Anklang finden."

Die Produktdesign-Fähigkeiten von HTEC werden vom Produkt- und Designteam (P&D) vorangetrieben, einer Einrichtung des Product Innovation Office (PIO) und des Momentum Design Lab. Dieses Team, das kürzlich unter der Leitung von Carsten zusammengelegt wurde, wird mit seiner Fachkompetenz in der Beschleunigung von Produktdesign und Produktmanagement Projekte von der ersten Konzeptvalidierung bis zur Markteinführung vorantreiben. Das Ergebnis? Verbesserte Produkt- und Designfähigkeiten und größere Wirkung beim Kunden.

HTEC Group Inc. ist ein globales Unternehmen für Produktentwicklung und digitales Engineering, das die technologische Entwicklung der einflussreichsten Organisationen der Welt vorantreibt von bahnbrechenden Start-ups bis hin zu den Fortune 500. HTEC verbindet erstklassiges technisches Know-how mit bemerkenswerter Kreativität und ermöglicht es seinen Kunden, innovative, bahnbrechende Technologien und neue digitale Produkte und Plattformen in verschiedenen Branchen zu entwerfen und zu entwickeln.

