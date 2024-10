Apple hat am Donnerstag nach Handelsschluss an der Wall Street die Zahlen für das abgelaufene vierte Geschäftsquartal (bis Ende September) veröffentlicht. Die Erwartungen der Analysten an Umsatz und Gewinn hat der Tech-Riese dabei übertroffen, auch die iPhone-Erlöse fielen stark aus. Die erste Reaktion der Aktie war aber trotzdem negativ.Mehr dazu in Kürze.

