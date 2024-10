Xsolla wird eine eigene ZK Chain einführen, um ein Netzwerk zu bilden, das als Grundlage für kommende Spielelösungen mit integrierten Web3-Funktionen dient

Xsolla, ein globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen, kündigt Pläne zur Einführung von Xsolla ZK und zur Einführung eines digitalen Rucksacks mit virtuellen Gegenständen auf der Blockchain an. Xsolla ZK basiert auf der ZKsync-Technologie und wird das kontinuierliche Wachstum und die Expansion von Web3-Technologien vorantreiben, um Lösungen auf der Blockchain für die Videospielindustrie weiterzuentwickeln.

Xsolla ZK wird Teil des Elastic-Chain-Ökosystems einer wachsenden Konstellation miteinander verbundener Ketten, die von ZKsync, einer Zero-Knowledge-Rollup-Technologie der Ethereum Layer 2, angetrieben werden. Xsolla ZK wird außerdem seinen "digitalen Rucksack" für Spieleentwickler, Gegenstandersteller und Anbieter von Spielinfrastrukturen einführen, um In-Game-Items zu speichern und zu verwalten. Xsolla hat in der Gaming-Branche große Erfolge erzielt und verfügt über zwei Jahrzehnte Erfahrung, über 2.500 Spiele, die mit seinen Produkten monetarisiert wurden, und über 1.000 Entwickler und Publisher, die seine Technologie für ihre Spiele nutzen.

Lee Jacobson, Senior Vice President of Business Development Web3 bei Xsolla, zeigte sich begeistert von dem Projekt: "Xsolla ZK nutzt die Ethereum Layer 2 zk Rollup-Technologie, um einen digitalen Rucksack für Spieleentwickler zu erstellen. Durch den Einsatz unserer Expertise in der ZKsync Elastic Chain bieten wir Spieleentwicklern eine skalierbare und zukunftsweisende Lösung, die mit den ihnen vertrauten Wirtschaftsmodellen übereinstimmt. Bei Xsolla ZK geht es nicht nur um Innovation, sondern auch darum, einen echten Mehrwert für die Gaming-Community zu schaffen."

Xsolla wird sein Know-how im Bereich In-Game-Commerce mit der innovativen Blockchain-Technologie von ZKsync kombinieren. Rich Kim, Head of Gaming bei Matter Labs, sagte: "Wir freuen uns sehr, dass Unternehmen wie Xsolla Pionierprojekte für Web3-Gaming auf den Weg bringen. Damit Gaming-Ökosysteme gedeihen können, ist es entscheidend, die Lücke für Nutzer und Entwickler zu schließen. Entwickler benötigen eine bewährte Plug-and-Play-Infrastruktur, um umfangreiche Funktionen zu starten und gleichzeitig die Leistung zu erbringen, die für Spiele mit Massennutzung erforderlich ist. Darüber hinaus benötigen die Nutzer benutzerfreundliche und praktische In-Game-Funktionen und Zahlungsoptionen, die in einem breiten Ökosystem von Spielen genutzt werden können. Xsolla ZK ebnet den Weg für den Übergang und das Gedeihen von Spielen in Web3."

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen mit einem robusten und leistungsstarken Satz von Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Branche entwickelt wurden. Seit seiner Gründung 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -verlegern jeder Größe dabei geholfen, ihre Spiele weltweit und über mehrere Plattformen hinweg zu finanzieren, zu vermarkten, zu veröffentlichen und zu monetarisieren. Als innovativer Marktführer im Bereich Spielehandel hat sich Xsolla zum Ziel gesetzt, die inhärente Komplexität des globalen Vertriebs, Marketings und der Monetarisierung zu lösen, um unseren Partnern dabei zu helfen, mehr Regionen zu erreichen, mehr Einnahmen zu generieren und Beziehungen zu Spielern weltweit aufzubauen. Xsolla hat seinen Hauptsitz und seine eingetragene Niederlassung in Los Angeles, Kalifornien, und unterhält Büros in Montreal, London, Berlin, Beijing, Guangzhou, Seoul, Tokio, Kuala Lumpur, Raleigh und anderen Städten auf der ganzen Welt. Das Unternehmen unterstützt große Spieletitel wie Valve, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo und viele mehr.

Für weitere Informationen und um mehr zu erfahren, gehen Sie zu xsolla.com.

Über die Elastic Chain

Die Elastic Chain ist ein ständig wachsender Cluster von ZK-Rollups, der durch Kryptografie gesichert ist und für native Interoperabilität mit einer einheitlichen, nahtlosen Benutzererfahrung ausgelegt ist. Die Elastic Chain bietet die Funktionalität eines Multi-Chain-Ökosystems mit der Einfachheit einer einzelnen Blockchain und ermöglicht skalierbare, sichere und effiziente Transaktionen. Diese Kernkomponenten stellen sicher, dass dieser Cluster von ZK Chains effizient miteinander interagieren und Transaktionen durchführen kann, wobei die Sicherheit von Ethereum übernommen wird und ein Netzwerk entsteht, das horizontal skaliert werden kann, ohne die Kerneigenschaften zu beeinträchtigen, die Blockchains so leistungsfähig machen.

Weitere Informationen und Details finden Sie unter matter-labs.io.

