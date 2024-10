Die wissenschaftliche Zusammenarbeit optimiert neurologische Beurteilungen und die Qualität der Endpunktdaten, verbessert das Erlebnis von Beurteilern und Patienten und integriert die Innovationen der Medidata-App mit den Funktionen von Cogstate

Medidata, ein Unternehmen von Dassault Systèmes und führender Lösungsanbieter für klinische Studien der Life-Science-Branche, hat heute eine Partnerschaft mit dem führenden Anbieter neurowissenschaftlicher Lösungen, Cogstate, geschlossen. Ziel dieser Kooperation ist es, klinische Studien und die Messung von Behandlungsergebnissen bei Erkrankungen des zentralen Nervensystems (ZNS) wie neurodegenerative, psychiatrische, motorische oder seltene neurologische Entwicklungsstörungen weiterzuentwickeln.

Gemeinsam werden die Unternehmen mithilfe von Medidata eCOA (elektronische Beurteilung klinischer Ergebnisse) ein verbessertes Erlebnis bereitstellen, das schnellere Studienstarts ermöglicht und optimale Bedingungen für Beurteiler schafft. Dies beinhaltet einen optimierten Beurteiler-Workflow über eine einzige mobile App und eine umfassende Suite von Lösungen zur Sicherung der Datenqualität bei der Beurteilung des zentralen Nervensystems (ZNS).

Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Komplexität klinischer Studien im Bereich des zentralen Nervensystems (ZNS) zu bewältigen, indem sie eine einheitliche Plattform für die Durchführung und Überwachung von ZNS-Beurteilungen anbietet. Durch die Kombination der branchenführenden Medidata-Plattform mit den validierten digitalen kognitiven Beurteilungen, der Schulung für Beurteiler und den Monitoring-Lösungen von Cogstate wird diese Partnerschaft eine verbesserte Datenerfassung mit höherer Effizienz und Präzision ermöglichen.

Die Medidata App eine leistungsfähige mobile, standortbasierte Lösung mit den Funktionen Medidata Rave EDC und Medidata eCOA, die für ZNS-Studien entwickelt wurden ermöglicht den Beurteilern, ihre Studien zuverlässiger zu verwalten, Patientenvisiten vor Ort zu organisieren und komplexe ZNS-Beurteilungen auf dem Site Tablet vorzunehmen. Zudem bietet die App eine effektivere Datenerfassung durch eine überarbeitete Steuerung und Navigation, flexible Optionen zum Hinzufügen von Anmerkungen (Tastaturtext, Handschrift und Bilderfassung externer Notizen) sowie eine eingebettete Audioaufzeichnung mit intelligenter Transkription, die zu einer höheren Beurteilungsgenauigkeit beiträgt und die Belastung der Beurteiler verringert.

Biopharmakunden und Beurteiler profitieren von einem einzigen Gerät, das Zugriff auf sämtliche ClinRO-, ePRO- und PerfO-Beurteilungen bietet einschließlich der validierten digitalen Beurteilungen von Cogstate und erhalten so eine ganzheitliche Sicht auf die Patientenergebnisse. Die Beurteiler müssen lediglich eine ZNS-Beurteilung durchführen, deren Daten direkt an Rave EDC übertragen werden. Eine nahtlose Verbindung zur Cogstate Monitoring-Plattform für Beurteiler sorgt für eine zeitnahe Prüfung und ein effektives Query-Management, schnellere Studienstarts und eine bessere Überwachung der Datenqualität und vereinfacht die Aufgaben der Beurteiler.

"Subjektive Faktoren bei der Patientenbeurteilung und die potenzielle Datenvariabilität stellen bei klinischen ZNS-Studien eine erhebliche Herausforderung dar", so Anthony Costello, CEO bei Medidata. "Durch die Bündelung unserer Kräfte und die Nutzung der Expertise von Medidata in den Bereichen eCOA, KI und Sensoren erreichen wir den höchsten Qualitätsstandard für Endpunktdaten, vereinfachen die Vorbereitung von ZNS-Studien und führen automatisierte Prüfungen von Patientenbeurteilungsprotokollen durch, um die Belastung des Studienteams zu reduzieren und das Fehlerpotenzial zu minimieren."

Neben Medidata eCOA integriert die CNS Suite von Medidata hochentwickelte Sensortechnologie und KI-gestützte Analysen, um die einzigartigen Herausforderungen dieser Studien zu bewältigen. Dabei kommen Medidata Sensor Cloud, AI und myMedidata zum Einsatz, mit denen Forscher ein breites Spektrum biometrischer und verhaltensbezogener Daten erfassen und analysieren können. Auf diese Weise liefern sie detailliertere Einblicke in die Behandlungsergebnisse der Patienten und bieten über ihr zentrales Portal ein patientenorientiertes Erlebnis während der klinischen Studie.

"Die Fähigkeit, präzise und zuverlässige Daten bereitzustellen, ist ausschlaggebend für das Verständnis und die Behandlung komplexer neurologischer Erkrankungen", erklärt Brad O'Connor, CEO bei Cogstate. "Die strategische Kombination von Wissenschaft und Technologie, die durch die Partnerschaft von Cogstate und Medidata möglich wird, befähigt uns, einzigartige Innovationen für eine höhere Datenqualität zu entwickeln, die wiederum zu fundierteren Entscheidungen während einer klinischen Studie und zu besseren Behandlungsergebnissen für Patienten führen."

Cogstate und Medidata setzen sich gemeinsam für die Entwicklung innovativer Methoden zur Nutzung der ZNS-Technologie, zur Verbesserung der Datenerfassung und zur Verfeinerung der Tools zur Beurteilung von Patienten ein.

Führungskräfte von Medidata und Cogstate werden auf der Medidata NEXT New York einen Vortrag und eine Podiumsdiskussion anbieten und dabei weitere Einzelheiten über die Partnerschaft und die neuesten Fortschritte bei der Optimierung klinischer Studien im Bereich des zentralen Nervensystems (ZNS) vorstellen.

