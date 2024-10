Breaking-News: Canary beantragt erneut einen Solana-ETF!

Es ist schon einige Monate her, dass am Kryptomarkt ein regelrechter Jubel um mögliche Solana-ETFs ausgebrochen ist. Damals hat der milliardenschwere ETF-Emittent VanEck ebenso wie 21Shares einen entsprechenden börsengehandelten Fonds bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC beantragt. Eine Zeit lang sah es auch ganz gut um die Idee aus.

Doch eines Tages sind die Formulare einfach verschwunden. Bis heute weiß niemand ganz genau, weshalb. Hat die SEC eine Absage erteilt? Oder haben die Emittenten die Anträge zurückgezogen? Was auch immer geschehen sein mag, Canary lässt sich davon offenbar nicht aufhalten.

Wie wahrscheinlich sind die Solana-ETFs?

Wie wahrscheinlich die Möglichkeit von Solana-ETFs tatsächlich ist, lässt sich schwer sagen. Fakt ist, dass die SEC selbst vor einiger Zeit bestätigt hat, dass $SOL kein nicht registriertes Wertpapier ist. Von diesem Gesichtspunkt aus könnte die Möglichkeit von börsengehandelten Solana-ETFs durchaus wahrscheinlich sein. Canary scheint zumindest davon überzeugt zu sein, weshalb der Finanzkonzern bereits neue S-1 Formulare an die SEC übermittelt hat.

Canary has filed for a Solana ETF.. I believe this is #2 after VanEck pic.twitter.com/gNw6Cedrgy - Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 30, 2024

Da die börsengehandelten Fonds vor allem von institutionellen Investoren genutzt werden, könnte das eine Menge Geld in den Kryptomarkt spülen. Der Kurs von Solana könnte sich damit verdoppeln oder sogar noch stärker ansteigen. Dennoch gibt es andere Coins, die derzeit ein Wachstumspotenzial von mehr als 1.000 Prozent aufweisen und sich damit noch viel stärker entwickeln könnten. Ein heißer Kandidat dafür ist derzeit Pepe Unchained ($PEPU).

