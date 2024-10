Ethereum fällt erneut um 5 Prozent! Wird der November besser?

Kurz hat es danach ausgesehen, als könnte Ethereum ($ETH) eine Erholung gelingen. Die zweitgrößte Kryptowährung der Welt hat in diesem Jahr eine enttäuschende Performance hingelegt, sodass nun einige Analysten vermuten, dass der Coin massiv unterbewertet ist und bald wieder stärker steigen wird als der restliche Markt. Davon ist heute aber erneut wenig zu spüren. Allein in den letzten 24 Stunden gibt der Ether-Kurs um über 5 % nach. Wird der November tatsächlich besser werden, oder ist es an der Zeit, Ethereum abzuschreiben?

Ethereum weiterhin schwach

Es hätte eine der größten Rallyes am gesamten Kryptomarkt werden sollen, die sich Anleger für $ETH erhofft haben. Die Hoffnung kam natürlich nicht unbegründet. Ende Juli kam es zur Markteinführung der Spot Ethereum ETFs in den USA, von denen man sich ähnliche Auswirkungen auf den Kurs erwartet hat wie nach der Zulassung der Spot Bitcoin ETFs. Die Realität sieht jedoch anders aus.

Während der Kurs der zweitgrößten Kryptowährung am 23. Juli, am Tag der Zulassung der ETFs, noch bei über 3.500 Dollar stand, sind es heute 2.500 Dollar. Ein Minus von knapp 30 %. Auch im letzten Monat ist es nicht wirklich zu einer Erholung gekommen. Im Oktober ist $ETH gerade einmal um 2 % gestiegen. Im selben Zeitraum hat Bitcoin um mehr als 11 % zugelegt. Auch heute fällt der Ether-Kurs weiter.

($ETH Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden - Quelle: Coinmarketcap)

Damit stellt sich natürlich die Frage, was dran ist an der Idee, dass Ethereum nun stark unterbewertet ist und im November eine Aufholrallye starten könnte.

Wird der November besser?

Mit Sicherheit weiß natürlich niemand, was Anleger im November erwartet. Sicher ist nur, dass die US-Präsidentschaftswahl und der Zinsentscheid der Fed in der kommenden Woche den Kryptomarkt massiv beeinflussen werden. Im bullishen Szenario gewinnt Trump die Wahl und die Fed senkt die Leitzinsen weiter. Im Worst Case gewinnt Harris die Wahl und die US-Notenbank lässt die Zinsen auf dem aktuellen Niveau.

Egal welches der beiden Szenarien eintritt, Ethereum wird sich dem restlichen Markt nicht widersetzen können und sich ziemlich sicher in dieselbe Richtung bewegen wie Bitcoin. Die Frage ist nur, ob es tatsächlich gelingt, nun eine bessere Performance als Bitcoin hinzulegen. Derzeit sieht es aber eher danach aus, dass Bitcoin auch im kommenden Monat wieder die bessere Wahl sein wird, wie schon im ganzen letzten Jahr.

(Ethereum und Bitcoin Kursentwicklung im letzten Jahr im Vergleich - Quelle: Coinmarketcap)

Es ist wohl an der Zeit, einzusehen, dass die Spot Ethereum ETFs nicht den gewünschten Effekt gebracht haben und ihn vermutlich auch nicht mehr bringen werden. Anleger, die in Krypto ETFs investieren wollen, bevorzugen Bitcoin und eine Diversifikation ist nicht wirklich möglich, so lange $ETH immer noch so stark von der Kursentwicklung von Bitcoin abhängig ist. Wahrscheinlich wird das große Geld der institutionellen Anleger also noch eine ganze Weile länger eher in Richtung Bitcoin fließen.

Das bedeutet keinesfalls, dass Ethereum nicht auch nochmal deutlich steigen kann, das wird mittelfristig ziemlich sicher passieren, allerdings wird Bitcoin zumindest in naher Zukunft wahrscheinlich noch besser performen. Dennoch gibt es einige Token, die das Ethereum-Ökosystem erweitern und das Potenzial haben, sowohl $BTC als auch $ETH in Bezug auf die Rendite zu übertreffen. Dabei ist vor allem Pepe Unchained ($PEPU) derzeit extrem gefragt.

Jetzt mehr über Pepe Unchained erfahren.

Pepe Unchained könnte Ethereum und Bitcoin weit übertreffen

Zwar wird keine neue Kryptowährung die Marktkapitalisierung von Bitcoin und Ethereum so schnell übertreffen, in Bezug auf die Rendite können aber viele deutlich besser abschneiden. Der aktuelle Hoffnungsträger der Investoren und Analysten ist Pepe Unchained ($PEPU). Dabei handelt es sich um den ersten Meme Coin, der eine eigene Layer-2-Lösung für Ethereum auf den Markt bringt. $PEPU hat also seine eigene Blockchain und wo das bei einem Meme Coin hinführen kann, hat schon Dogecoin ($DOGE) eindrucksvoll demonstriert.

($PEPU Token-Vorverkauf - Quelle: Pepe Unchained Website)

Die $PEPU-Token sind derzeit noch im Vorverkauf erhältlich. Das bedeutet, Anleger haben noch die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein, bevor der neue Coin an den Kryptobörsen gelistet wird. Da sich eine solche Gelegenheit nicht alle Tage ergibt, da neue Coins mit eigener Blockchain nicht oft auf den Markt kommen und wenn, dann meistens schnell zu den Top Coins aufsteigen, haben Anleger bereits fast 24 Millionen Dollar investiert.

Aufgrund des extrem erfolgreichen ICOs dürfte es nicht mehr lange dauern, bis $PEPU an den Kryptobörsen gelistet wird. Bis dahin haben Investoren noch die Möglichkeit, zum günstigen Fixpreis einzusteigen. Da die $PEPU-Chain 100 x schneller und deutlich günstiger ist als Ethereum, dürfte es nicht lange dauern, bis sie von zahlreichen Entwicklern genutzt wird, wodurch $PEPU schnell zu den größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung aufsteigen könnte, was für frühe Käufer Renditen von tausenden Prozent bedeuten würde.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $PEPU im Presale kaufen.





