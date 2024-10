Krypto-Experte bullisch für Bitcoin: Anleger hodln wieder BTC

Mit einem Rücksetzer von rund 3 Prozent in den letzten 24 Stunden steuert Bitcoin erneut die psychologische Kursmarke von 70.000 US-Dollar an. Die Marktkapitalisierung liegt fast bei 1,4 Billionen US-Dollar. Zuletzt baute Bitcoin zwar wieder massiv Momentum auf, dennoch scheiterten die Bullen erneut bei rund 72.000 US-Dollar.

Nun machen On-Chain-Daten jedoch Hoffnung auf eine baldige Fortsetzung der Rallye. Denn Anleger hodln wieder stärker BTC. Krypto-Experten werden bullisch für Bitcoin.

Bitcoin-Angebot knapp: Anleger akkumulieren BTC

Wenn das handelbare Angebot an Bitcoin sinkt und sich eine deutliche Tendenz zum Hodln abzeichnet, wirkt dies bullisch auf den Markt. Das reduzierte Angebot trifft auf eine potenziell steigende Nachfrage, was den Preisdruck erhöht. Da immer mehr Anleger langfristig halten, bleibt weniger Bitcoin für den Handel verfügbar. Dieses Ungleichgewicht kann, durch das Prinzip von Angebot und Nachfrage, den Preis weiter nach oben treiben.

Aktuelle Daten zeigen, dass der Bestand auf Kryptobörsen weiter sinkt. Laut dem Analysten Ali Martinez wurden in den letzten 48 Stunden etwa 8.000 Bitcoin, im Wert von rund 576 Millionen US-Dollar, von den Börsen abgezogen. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass Anleger ihre Bestände zunehmend auf externe Wallets verlagern, was ein Zeichen für langfristiges Hodln ist. Die Abnahme des auf Börsen verfügbaren Bitcoin-Angebots könnte den Preisdruck durch die geringere Liquidität erhöhen. Das handelbare Angebot wird bei Bitcoin im November somit immer knapper.

Roughly 8,000 Bitcoin $BTC have been withdrawn from crypto exchanges in the last 48 hours, worth around $576 million! pic.twitter.com/PQrlhDkfcw - Ali (@ali_charts) October 31, 2024

Die "Accumulation Address" ist derweil eine Metrik, die Adressen identifiziert, in denen Bitcoin ohne Abhebungen über einen längeren Zeitraum gehalten wird - ein Hinweis auf strategisches Hodln. Zuletzt sind rund 48.000 Bitcoin, im Wert von über 3,46 Milliarden Dollar, in solchen Adressen gelandet. Dieser Anstieg zeigt ein wachsendes Interesse von Anlegern, langfristig zu investieren. Die verstärkte Akkumulation verringert das verfügbare Angebot auf dem Markt und kann die Nachfrage bei weiterhin begrenztem Angebot in eine bullische Richtung treiben. Zugleich offenbart sich eine bullische Bitcoin-Prognose.

Die Glassnode-Metrik "BTC: Number of Addresses with Balance = $1M" zeigt derweil die Anzahl der Bitcoin-Adressen mit einem Wert von mindestens einer Million US-Dollar. Ein deutlicher Anstieg in dieser Metrik signalisiert, dass vermögende Anleger wieder vermehrt in Bitcoin investieren. Aktuell nähern sich diese Adressen den Jahreshochs, was auf wachsendes Vertrauen und Interesse institutioneller sowie privater Großinvestoren hindeutet. Diese Entwicklung stärkt die bullische Marktstimmung, da die Aktivität der Wale oft als Indikator für positive Preisentwicklungen betrachtet wird.

Bitcoin Prognose: Bullischer November & Wahl-Rallye

Saisonalität spielt am Kryptomarkt eine wichtige Rolle, da bestimmte Monate historisch starke Preisanstiege verzeichnen. Der November gilt traditionell als bester Monat für Bitcoin und könnte auch dieses Jahr ein starkes Momentum entfalten. Mit dem morgigen Monatsbeginn erwarten Analysten eine positive Kursentwicklung, die an vergangene Durchschnittsgewinne von 30 Prozent im November anknüpfen könnte. Sollte Bitcoin erneut in dieser Größenordnung zulegen, würde der Kurs die Marke von 90.000 US-Dollar überschreiten.

Doch es gibt weitere Impulse für Bitcoin im November 2024. Historisch gesehen haben US-Präsidentschaftswahlen oft zu Jahresendrallyes bei Bitcoin geführt, so der folgende Analyst. Aktuell zeige der 2-Monats-Chart ein klares Signal für BTC. Damit könnte die bevorstehende Wahl am 5. November 2024 erneut als Katalysator für einen Preisanstieg dienen.

Bitcoin US Election Rally



The 2-month chart signals a clear BTC breakout.



Historically, US elections tend to spark a year-end rally.



Fasten your seatbelts. pic.twitter.com/J9ASSemBdQ - Titan of Crypto (@Washigorira) October 31, 2024

Krypto-Tipp: Flockerz über 1,2 Mio. $ - Belohnungen bei Vote-to-Earn

Aktuell dominiert Bitcoin den Kryptomarkt, ein neues Allzeithoch könnte diese Position weiter festigen. Oftmals zeigen frühere Marktbewegungen, dass erhebliche Gewinne bei Bitcoin die Aufmerksamkeit der Anleger auf Altcoins lenken, da viele ihre Erträge diversifizieren und gleichzeitig höhere Risiken in Kauf nehmen. Dadurch eröffnen sich neue Möglichkeiten für Altcoins.

Hier bleiben Meme-Coins hartnäckig auf der Beliebtheitsskala. Ein Beispiel dafür ist der neue Meme-Coin Flockerz, aktuell einen erfolgreichen Presale durchführt und schon mehr als eine 1,2 Millionen US-Dollar einbringen konnte.

Direkt zum FLOCKERZ Presa

Flockerz hebt sich durch ein Community-orientiertes Modell hervor, das ein innovatives "Vote-to-Earn"-System integriert. Durch dieses Konzept können Token-Inhaber an wichtigen strategischen Entscheidungen teilnehmen und so die Ausrichtung des Projekts aktiv beeinflussen. Die Entscheidungsfindung erfolgt in Form einer dezentralen autonomen Organisation, bei der die Stimmengewichte der Nutzer auf der Basis ihrer Token-Anzahl verteilt werden: Je mehr FLOCK Token jemand besitzt, desto größer ist sein Einfluss auf das Projekt.

Dieses "Vote-to-Earn"-System bietet der Community nicht nur eine Plattform zur Mitbestimmung, sondern auch finanzielle Anreize. Teilnehmer, die an Abstimmungen teilnehmen, erhalten zusätzliche FLOCK Token als Belohnung.

Die Token-Allokation zeigt ebenfalls den Fokus auf die Gemeinschaft: 70 Prozent der gesamten Token sind für die Community reserviert, davon 25 Prozent als Staking-Belohnungen, 20 Prozent für den Presale und die verbleibenden 25 Prozent als "Vote-to-Earn"-Prämien.

Anleger können den Meme-Coin Flockerz direkt über die Website zu erwerben, wobei Käufer einfach ihre Wallet verbinden und ETH, USDT oder BNB tauschen können. Bislang wurden rund 1,2 Millionen US-Dollar investiert; innerhalb der nächsten 24 Stunden ist eine Preiserhöhung geplant. Ferner ist auch noch das Staking für mehr als 1400 Prozent APY möglich.

Direkt zum FLOCKERZ Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.