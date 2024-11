Apple hat im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 trotz einer hohen Steuernachzahlung in Irland beeindruckende Finanzergebnisse erzielt. Der Technologieriese verbuchte einen Gewinn von 14,7 Milliarden US-Dollar, was zwar einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt, aber die Erwartungen der Analysten übertraf. Der Umsatz stieg um sechs Prozent auf 94,9 Milliarden Dollar, wobei das iPhone-Geschäft mit einem Zuwachs von 5,5 Prozent auf 46,2 Milliarden Dollar weiterhin das Kernstück des Erfolgs bildet.

Herausforderungen und Ausblick

Die Steuernachzahlung in Irland belastete das Quartalsergebnis mit 10,2 Milliarden Dollar. Trotz dieser Herausforderung zeigt sich Apple resilient, was sich in den positiven Reaktionen der Anleger widerspiegelt. Die Einführung neuer KI-Funktionen und die starke Leistung in verschiedenen Produktkategorien deuten auf ein vielversprechendes Wachstumspotenzial hin. Allerdings bleibt der chinesische Markt mit einem leichten Umsatzrückgang ein Bereich, den es zu beobachten gilt.

