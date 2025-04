Beim Bilden einer Regierung waren die Deutschen diesmal schneller als die Österreicher. Die Christdemokraten und Christsozialen wollen es mit den Sozialdemokraten angehen, die Gremien müssen noch zustimmen. Unser Gastautor Carsten Puschmann hat für uns reingelesen und ganz subjektiv mit der Unternehmerbrille draufgeschaut. Wie würde er sich entscheiden? Ein Koalitionsvertrag ist im Wesentlichen zunächst nichts anderes als ein Letter of Intent. Alles, was ich hier bewerte, ist also nicht mehr als eine Absichtserklärung. Aber die liest sich in Teilen richtig gut für die Startup-Szene. ...

