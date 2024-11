Die Aktie des US-Pharmakonzerns Eli Lilly and verzeichnete am Mittwoch einen signifikanten Rückgang, nachdem die Quartalsergebnisse die Erwartungen der Analysten nicht erfüllen konnten. Trotz eines beachtlichen Umsatzwachstums von 20 Prozent auf 11,4 Milliarden Dollar im dritten Quartal 2024 blieben die Erlöse hinter den Prognosen zurück. Besonders enttäuschend waren die Verkaufszahlen der wichtigen Diabetes- und Abnehmmittel Mounjaro und Zepbound. Als Reaktion darauf senkte das Unternehmen seine Jahresprognose für den Gesamtumsatz auf 45,4 bis 46,0 Milliarden Dollar.

Marktreaktion und Wettbewerbsdynamik

Der Aktienkurs von Eli Lilly and geriet unter erheblichen Druck und verzeichnete zeitweise einen Einbruch von bis zu 15 Prozent. Dies entspricht einem Wertverlust von etwa 90 Milliarden Dollar. Obwohl sich der Kurs später auf ein Minus von 10 Prozent erholte, rutschte der Konzern in der Rangliste der wertvollsten US-Unternehmen ab. Der intensive Wettbewerb im lukrativen Markt für Abnehmmittel, dem Experten bis 2030 ein Volumen von 130 Milliarden Dollar zutrauen, bleibt eine Herausforderung für Eli Lilly and.

