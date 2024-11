50 der Einnahmen aus Abonnements kommen Games for Change zugute

Xsolla, ein weltweit tätiges Unternehmen für den Handel mit Videospielen, hat sich mit Long Tale Games zusammengetan, um eine Wohltätigkeitskampagne zu starten. 50 der Einnahmen aus dem 3-monatigen Abonnementpaket von Life Is Feudal werden an Games For Change gespendet. Diese Initiative, die bis zum 31. Dezember läuft, spiegelt das Engagement von Xsolla wider, die Kraft des Spielens zu nutzen, um positive Veränderungen voranzutreiben.

Die Kampagne bietet Spielern ein aufregendes Abenteuer in Life Is Feudal: MMO und ermöglicht es ihnen, einen spürbaren Einfluss zu nehmen. Die Hälfte jedes dreimonatigen Abonnements kommt Bildungsprogrammen, Initiativen für bürgerschaftliches Engagement und Projekten mit sozialer Wirkung zugute. Die Kampagne zeigt, wie Gaming durch die Kraft des Spiels eine bessere Zukunft fördern kann. Spieler werden dazu ermutigt, sich für eine sinnvolle Sache zu engagieren und zu beweisen, dass Spiele mehr sind als nur Unterhaltung sie sind eine Möglichkeit, wichtige Anliegen zu unterstützen.

"Beim Gaming geht es nicht nur um Unterhaltung, sondern auch um Gemeinschaft und die Möglichkeit, etwas Sinnvolles zu bewirken", so Chris Hewish, Chief Strategy Officer bei Xsolla. "Die Unterstützung von Games For Change steht im Einklang mit unserer Mission, wichtige Themen in den Bereichen Bildung, bürgerschaftliches Engagement und soziale Auswirkungen durch Gaming anzugehen. Diese Kampagne fördert eine integrative Gaming-Community und inspiriert gleichzeitig zu spielerischen Veränderungen."

"Games For Change freut sich, Teil dieser Initiative zu sein, die zeigt, wie Gamer, Entwickler und Schöpfer zusammenkommen, um positive soziale Auswirkungen zu erzielen", sagte Susanna Pollack, President von Games For Change. "Durch diese Partnerschaft mit Xsolla und Long Tale Games wollen wir mehr Schöpfern die Möglichkeit geben, fesselnde, lehrreiche und inspirierende Erfahrungen zu entwickeln, die über Unterhaltung hinausgehen. Die gesammelten Mittel werden direkt unsere Mission unterstützen, die Kraft von Spielen und immersiven Medien für soziale Zwecke zu nutzen und so einen bedeutenden Wandel in Gemeinden weltweit voranzutreiben."

Diese Kampagnen unterstreichen das Engagement von Xsolla für soziale Verantwortung und das Engagement der Gaming-Community, ihre Plattformen für das Gemeinwohl zu nutzen.

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen und verfügt über ein robustes und leistungsstarkes Paket von Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Branche entwickelt wurden. Seit seiner Gründung im Jahr 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -verlagen jeder Größe dabei geholfen, ihre Spiele weltweit und auf verschiedenen Plattformen zu finanzieren, zu vermarkten, zu lancieren und zu monetarisieren. Als innovativer Marktführer im Spielehandel hat es sich Xsolla zur Aufgabe gemacht, die Komplexität des globalen Vertriebs, Marketings und der Monetarisierung zu lösen, um unseren Partnern zu helfen, mehr Regionen zu erreichen, mehr Umsatz zu generieren und Beziehungen zu Spielern auf der ganzen Welt aufzubauen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und unterhält Niederlassungen in Montreal, London, Berlin, Peking, Guangzhou, Seoul, Tokio, Kuala Lumpur, Raleigh und anderen Städten auf der ganzen Welt. Xsolla unterstützt große Spielehersteller wie Valve, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo und viele mehr.

Über Long Tale Games

Long Tale Games (LTG) ist ein vielfältiger Publisher, der legendären Spielen wieder neues Leben einhaucht und dabei moderne Monetarisierungstechniken und Strategien zur Gewinnung neuer Nutzer einsetzt. Das diverse Portfolio umfasst alles vom Klassiker bis zu web3-Spielen. LTG nutzt seine Branchenkenntnisse, um Spiele zu kanalisieren, weiterzuentwickeln und mit der passenden Strategie zu vermarkten. LTG beschäftigt erfahrene Branchenexperten, die daran glauben, dass die Community in die Weiterentwicklung von Spielen einbezogen werden sollte, um Spielen neues Leben einzuhauchen. So entstehen in der Welt der Gamer neue Abenteuer und neue Welten.

Über Games For Change

Seit 2004 unterstützt Games For Change (G4C) Spieleentwickler und -innovatoren dabei, Veränderungen in der realen Welt voranzutreiben, indem sie Spiele und immersive Medien dafür nutzen, Menschen beim Lernen zu helfen, ihre Gemeinschaften zu verbessern und zu einer besseren Zukunft beizutragen. G4C kooperiert mit Technologie- und Spieleunternehmen, gemeinnützigen Organisationen, Stiftungen und Regierungsbehörden, um weltweite Events, öffentliche Spielhallen, Designwettbewerbe und Jugendprogramme zu organisieren. G4C unterstützt die globale Community von Spieleentwicklern, die mithilfe von Videospielen reale Herausforderungen bewältigen, die von humanitären Konflikten bis hin zu Klimawandel und Bildung reichen.

