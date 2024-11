Die Kontron-Aktie verzeichnete am Dienstag einen deutlichen Kursrückgang an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel fiel der Wert zeitweise um 4,8 Prozent auf 15,47 Euro. Trotz des aktuellen Rückschlags bleibt die Jahresprognose für das Technologieunternehmen positiv. Analysten gehen im Durchschnitt von einem Kursziel von 29,88 Euro aus, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert.

Positive Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal

Kontron präsentierte kürzlich starke Zahlen für das zweite Quartal 2024. Der Gewinn je Aktie stieg auf 0,35 Euro, verglichen mit 0,30 Euro im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz verzeichnete einen beachtlichen Zuwachs von 49,65 Prozent auf 423,83 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 1,51 Euro je Aktie. Zudem wird eine Erhöhung der Dividende auf 0,668 Euro erwartet, was die positive Geschäftsentwicklung unterstreicht.

