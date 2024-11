Die Geely Automobile Aktie verzeichnete im Frankfurter Handel einen deutlichen Rückgang. Der Kurs fiel um bis zu 5,9 Prozent auf 1,60 Euro, wobei das Handelsvolumen bei über 68.000 Aktien lag. Trotz dieses Rückschlags bleibt die langfristige Perspektive des Unternehmens positiv. Analysten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Gewinn von 1,21 CNY je Aktie, was auf eine stabile finanzielle Entwicklung hindeutet.

Dividendenaussichten und Zukunftsplanung

Für das laufende Jahr wird eine Erhöhung der Dividende auf 0,382 CNY erwartet, was im Vergleich zum Vorjahr (0,220 HKD) eine deutliche Steigerung darstellt. Diese Prognose unterstreicht das Vertrauen des Managements in die zukünftige Geschäftsentwicklung. Geely plant, am 14. November 2024 die Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 zu veröffentlichen, was Investoren weitere Einblicke in die finanzielle Lage des Unternehmens geben wird.

