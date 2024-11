Wojciechowski übernimmt strategische Führung in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum

ELIQUENT Life Sciences (ELIQUENT), ein globales Beratungsunternehmen für regulatorische Fragen, gab heute die Ernennung von Rob Wojciechowski zum Geschäftsführer der Beratungspraxis in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum bekannt. Diese strategische Ergänzung des Führungsteams von ELIQUENT unterstreicht das Engagement des Unternehmens für ein kontinuierliches Wachstum auf den europäischen und asiatischen Märkten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241031893590/de/

Rob Wojciechowski (Photo: Business Wire)

"Robs Ernennung kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für ELIQUENT. Seine umfassende Erfahrung in der Leitung von Beratungspraxen in verschiedenen Märkten wird entscheidend dazu beitragen, unsere Präsenz zu erweitern und unser Dienstleistungsangebot zu verbessern, um den besonderen Bedürfnissen der Kunden in Europa und der APAC-Region gerecht zu werden", sagte Tim Dietlin, Chief Executive Officer von ELIQUENT Life Sciences.

Als erfahrener Manager im Bereich Biowissenschaften und NED-Vorstandsmitglied bringt Rob einen umfassenden Hintergrund in den Bereichen Führung, strategische Beratung und regionales Unternehmenswachstum mit. Seine Expertise in den Bereichen operative Umsetzung, Aufbau von Beratungspraktiken und Pflege von Kundenbeziehungen steht im Einklang mit dem Engagement von ELIQUENT, innovative, qualitativ hochwertige Lösungen zu liefern, um den sich wandelnden Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. In seiner Position bei ELIQUENT wird Rob die Bereitstellung überwachen und die Erweiterung der Beratungsdienste des Unternehmens vorantreiben, um die globale Präsenz von ELIQUENT weiter zu stärken und wertorientierte Lösungen für globale Kunden bereitzustellen.

Vor seinem Eintritt bei ELIQUENT war Rob mehr als sechs Jahre als Senior Vice President bei Syneos Health (ehemals INC Research/inVentiv Health) tätig einem führenden Unternehmen für biopharmazeutische Lösungen, das umfassende, integrierte Dienstleistungen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg anbietet, von klinischen Studien bis hin zur Vermarktung.

Rob bringt außerdem über 20 Jahre Erfahrung in der Unternehmensführung mit, darunter zwei Jahre als Non-Executive Director bei Sharpview Ophthalmology und Schlüsselpositionen bei INC Research, Kendle, PPD und GSK. Seine Aufgaben konzentrierten sich auf Innovation, operative Umsetzung und die Förderung der globalen Forschung und Entwicklung in den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie und Medizinprodukte.

In seiner Position bei ELIQUENT wird Rob eine wesentliche Rolle beim Aufbau und der Erweiterung der Full-Service-Lösungen und integrierten Serviceangebote des Unternehmens spielen, darunter:

Lösungen für regulatorische Angelegenheiten

Von den frühesten Phasen der Entwicklung über die Einreichung von Zulassungsanträgen bis hin zur Unterstützung nach der Zulassung ELIQUENTs robuste Mischung aus technischer Kompetenz und klinischem Fachwissen begleitet Unternehmen bis zur Zulassung und darüber hinaus.

Lösungen für Pharmakovigilanz und Post-Market Surveillance

Die maßgeschneiderten Pharmakovigilanz-Dienstleistungen von ELIQUENT umfassen sowohl die strategische Ausrichtung als auch die praktische globale Unterstützung und ermöglichen es Unternehmen, mit Zuversicht zu arbeiten.

Lösungen für Qualität Compliance

Die hochspezialisierten Compliance-Experten von ELIQUENT entwickeln maßgeschneiderte Lösungen, die Unternehmen mit erstklassiger strategischer Unterstützung, technischer Anleitung und projektbezogenen Leistungen ausstatten.

Über ELIQUENT Life Sciences

ELIQUENT Life Sciences ist der Zusammenschluss von sechs globalen Beratungsunternehmen für regulatorische Fragen: Validant, Greenleaf Health, DataRevive, Oriel Stat-a-Matrix, RApport Global und IDEC. Das ELIQUENT-Team arbeitet funktionsübergreifend, um die globalen Lösungen zu liefern, die Pharma-, Biotechnologie- und Medizintechnikunternehmen benötigen, um die Zulassung für ihre Produkte zu erhalten und aufrechtzuerhalten. Die umfassenden Dienstleistungen von ELIQUENT unterstützen Innovatoren in allen therapeutischen Modalitäten, phasenbasierten Pfaden und wichtigen globalen Märkten. Das weitere Wachstum von ELIQUENT wird von GHO Capital, dem europäischen Spezialinvestor im Gesundheitswesen, unterstützt.

Erfahren Sie mehr über ELIQUENT Life Sciences unter eliquent.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241031893590/de/

Contacts:

Taryn Fritz Walpole

twalpole@eliquent.com