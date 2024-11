Die Deutsche Boerse-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag eine volatile Entwicklung an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel schwankte der Kurs zwischen 212,10 EUR und 213,70 EUR, wobei zeitweise Abschläge von bis zu 1,0 Prozent zu beobachten waren. Das Handelsvolumen belief sich auf über 100.000 Aktien, was das anhaltende Interesse der Investoren an dem Wertpapier unterstreicht. Trotz der aktuellen Schwankungen bleibt die Aktie in der Nähe ihres 52-Wochen-Hochs von 220,10 EUR, das Ende Oktober 2024 erreicht wurde.

Analysten sehen Potenzial für Kurssteigerungen

Experten prognostizieren für die Deutsche Boerse-Aktie ein durchschnittliches Kursziel von 215,33 EUR, was auf weiteres Wachstumspotenzial hindeutet. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn je Aktie von 10,49 EUR. Zudem dürfen sich Aktionäre auf eine voraussichtliche Dividendenausschüttung von 4,06 EUR freuen, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Diese positiven Aussichten könnten der Aktie trotz kurzfristiger Kursschwankungen Auftrieb verleihen und das Interesse der Anleger weiter festigen.

Anzeige

Deutsche Boerse-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Deutsche Boerse-Analyse vom 1. November liefert die Antwort:

Die neusten Deutsche Boerse-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Deutsche Boerse-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 1. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Deutsche Boerse: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...