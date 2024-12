EQS-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

Deutsche Rohstoff AG: Abschluss des Aktienrückkaufprogramms 2024



09.12.2024 / 08:29 CET/CEST

Abschluss des Aktienrückkaufprogramms 2024

Aktienrückkaufprogramm 2024 in Höhe von rund 4,0 Mio. EUR abgeschlossen

109.700 Aktien für durchschnittlich 36,53 EUR zurückgekauft

Zahl der dividendenberechtigten Aktien sinkt um rund 2,2% auf 4.895.738 Stück

Die Deutsche Rohstoff AG hat in den vergangenen Tagen das Aktienrückkaufprogramm 2024 abgeschlossen. Der ursprünglich bis Mai 2025 terminierte Rückkauf im Gesamtwert von rund 4,0 Mio. EUR konnte damit vorzeitig umgesetzt werden. Insgesamt wurden 109.700 Aktien mit einem Durchschnittskurs von 36,53 EUR zurückgekauft. Die Gesamtzahl der dividendenberechtigten Aktien sinkt damit um rund 2,2% auf 4.895.738 Stück. Es ist geplant, die zurückgekauften Aktien einzuziehen. Gemäß Beschluss der Hauptversammlung 2022 ist der Vorstand ermächtigt, bis zu 10% der Aktien zurückzukaufen.



Jan-Philipp Weitz, CEO der Deutsche Rohstoff AG, sagte: "Das Aktienrückkaufprogramm war in diesem Jahr zusammen mit der Dividende und dem Barausgleich für Aktienoptionen ein zentraler Baustein für die Teilhabe aller Aktionäre an unserer erfolgreichen Geschäftsentwicklung. Durch die vorzeitige Umsetzung des Rückkaufs findet dieses Gesamtpaket nun noch im laufenden Geschäftsjahr seinen Abschluss. Auch in den kommenden Jahren werden wir weitere Aktienrückkaufprogramme prüfen."





Mannheim, 9. Dezember 2024



