München (ots/PRNewswire) -Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering, gab heute die Übernahme von FWD View Limited bekannt, einem in Großbritannien ansässigen Spezialisten für die Transformation von Finanzmarktdaten und Visualisierungslösungen. Diese strategische Übernahme bereichert das Portfolio von Nagarro im Finanzdienstleistungssektor und stärkt die Marktposition von Nagarro im Vereinigten Königreich mit rund 50 Experten, einschließlich Mitarbeitern und Auftragnehmern.FWD View ist bekannt für seine Expertise in der Bereitstellung von datengesteuerten Lösungen für Kunden aus der Finanzdienstleistungsbranche. FWD View zeichnet sich durch Datenqualität, Governance, Schutz und Analyse sowie durch Cloud-basierte Lösungen aus, die modernste Tools und Plattformen wie Delphix, Collibra, Databricks und AWS nutzen. Die Transaktion erweitert den Zugang von Nagarro zu den wichtigsten Akteuren des britischen Finanzdienstleistungssektors erheblich. Mit dieser Transaktion können wichtige Kunden ein verbessertes Dienstleistungsniveau und ein erweitertes Angebot im Bereich der Datentechnik erwarten. Wie Nagarro ist auch FWD View stolz auf seine Führungskultur, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, die Teams stärkt und eine Kultur der Zusammenarbeit und Innovation fördert.James Heath, Geschäftsführer von FWD View, erklärt:"Wir freuen uns, diesen strategischen Meilenstein in der Entwicklung von FWD View bekannt zu geben. Als langjährige Partner sind wir zuversichtlich, dass unsere gemeinsame Kultur der Leistungserbringung zu einer schnellen Wertschöpfung für unsere Mitarbeiter und Kunden führen wird. FWD View hat die letzten 8 Jahre daran gearbeitet, geschäftskritische Datenlösungen im FSI zu liefern, und wir sind begeistert, dass wir dies mit der KI-Spezialisierung, technischen Exzellenz und globalen Reichweite von Nagarro kombinieren können. Die Daten- und KI-Revolution steht vor der Tür und treibt bereits einen tiefgreifenden Wandel bei den Finanzdienstleistungen voran. Diese Partnerschaft bedeutet, dass wir bereit sind, in diesem Bereich zu einem weltweit führenden Unternehmen zu werden."Surya Vedula, Leiter der BFSI-Geschäftseinheit von Nagarro, erklärt:"Wir heißen unsere Kollegen von FWD View in der Nagarro-Familie willkommen. Die Expertise von FWD View und der Fokus auf datenzentrierte Lösungen werden das Dienstleistungsportfolio von Nagarro für die Finanzdienstleistungsbranche bereichern."Informationen zu FWD View LimitedDas 2017 gegründete Unternehmen ist ein datengesteuerter Spezialist mit Sitz in Großbritannien, der eine Reihe von auf Datentransformation basierenden Dienstleistungen für die Finanzdienstleistungsbranche anbietet.Informationen zu NagarroNagarro (http://www.nagarro.com/), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich digitales Engineering, unterstützt seine Kunden dabei, innovative Unternehmen mit digitaler Ausrichtung zu werden und so auf ihren Märkten zu gewinnen. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seinen bahnbrechenden Denkansatz aus. Nagarro beschäftigt über 18.300 Mitarbeiter in 37 Ländern.