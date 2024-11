Die Henkel vz-Aktie verzeichnete am Handelstag einen deutlichen Rückgang, wobei der Kurs zeitweise um 1,5 Prozent auf 79,22 Euro fiel. Trotz des aktuellen Abwärtstrends zeigen sich Analysten optimistisch für die Zukunft des Unternehmens. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 83,33 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial suggeriert. Zudem wird für das laufende Jahr eine Dividendenerhöhung auf 1,96 Euro je Aktie erwartet, was das Vertrauen in die finanzielle Stabilität des Konzerns unterstreicht.

Langfristige Performance im Fokus

Betrachtet man die langfristige Entwicklung, zeigt sich ein gemischtes Bild. Während die Aktie in den letzten fünf Jahren Verluste verzeichnete, konnten Anleger über einen Zehn-Jahres-Zeitraum Gewinne erzielen. Das 52-Wochen-Hoch von 85,74 Euro, erreicht am 12. Juni 2024, liegt noch in Reichweite und könnte bei einer Erholung des Kurses wieder anvisiert werden. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 5,33 Euro je Aktie, was die Attraktivität des Wertpapiers für Investoren potenziell steigern könnte.

