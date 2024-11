DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

KI - Deutsche Unternehmen trauen der Künstlichen Intelligenz (KI) hohe Produktivität zu, investieren aber nur einen geringen Teil ihrer Budgets in die neue Technologie. Das ist der Tenor einer Umfrage durch das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungshaus Deloitte, an der 185 Finanzvorstände deutscher Unternehmen teilnahmen. Demnach erwartet die Hälfte befragten Manager dank KI Produktivitätsgewinne von 1 bis 5 Prozent und bescheinigt ihr hohes Potenzial vor allem für eigene Funktionsbereiche wie Rechnungswesen, Bilanzierung oder Investorenpflege. Immerhin 18 Prozent probieren erste KI-Anwendungen aus. Die für Investitionen in KI bewilligten Finanzmittel befinden sich dagegen gemessen an der erwarteten hohen Bedeutung der neuen Technologie auf niedrigem Niveau. So planen 57 Prozent der befragten Unternehmen, für das Jahr 2025 weniger als 1 Prozent des gesamten Budgets in KI zu stecken. Das scheint kein rein deutsches Phänomen zu sein und ist laut Deloitte-CFO-Survey vergleichbar mit der Situation in den USA. (FAZ)

LEBENSMITTEL - Egal in welchen Supermarkt oder Discounter der Kunde geht, in der Regel ist der Preis für ein Produkt überall auf den Cent identisch - und das seit Jahren. Das zeigt eine Studie, für die die Preisvergleichs-App Smhaggle im Auftrag des Handelsblatts Hunderte Produkte überprüft hat. "Der angebliche harte Preiswettbewerb im deutschen Lebensmittelhandel ist heute nur noch Show", sagt Marc Houppermans, Managing Partner des Beratungsunternehmens DRC Discount Retail Consulting und früherer Geschäftsführer von Aldi Nord. "Die Preise zeigen, dass sowohl die Supermärkte wie die Discounter dem Wettbewerb aus dem Weg gehen." Auch die jeweiligen Eigenmarken der Discounter kosten demnach bei Aldi oder Lidl genauso viel wie bei Edeka oder Rewe. Wettbewerbsrechtler Daniel Zimmer, Professor an der Uni Bonn und früherer Chef der Monopolkommission, urteilt: "Angesichts der weitgehend identischen Preise spricht viel für ein stillschweigend koordiniertes Verhalten der Unternehmen." (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo/rio

(END) Dow Jones Newswires

November 01, 2024 01:32 ET (05:32 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.