Der Volkswagen-Konzern verzeichnete im dritten Quartal einen erheblichen Gewinnrückgang, der sich auf die Bewertung des Unternehmens auswirkt. Der Gewinn nach Steuern sank um 64 Prozent auf 1,58 Milliarden Euro, während der Umsatz nur leicht um 0,5 Prozent auf 78,5 Milliarden Euro zurückging. Als Reaktion auf diese Entwicklung hat die US-Bank JPMorgan das Kursziel für die Volkswagen-Aktie von 128 auf 110 Euro gesenkt, behält jedoch die Einstufung "Neutral" bei. Der Analyst Jose Asumendi hat seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2024 und 2025 um jeweils 9 Prozent reduziert.

Herausforderungen und Zukunftsaussichten

Die Gründe für den Gewinneinbruch liegen in einem schwachen Branchenumfeld mit rückläufigen Fahrzeugverkäufen sowie dem eingeleiteten Kapazitäts- und Stellenabbau im Konzern. Diese Faktoren führten zu einer Milliardenbelastung. Trotz der aktuellen Herausforderungen bleibt der Fokus auf die Zukunft gerichtet. Die Aufmerksamkeit der Investoren richtet sich nun auf den Restrukturierungsplan von Volkswagen, der die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens sichern soll. Die Experten geben als mittleres Kursziel 113,20 Euro an, was auf ein gewisses Aufwärtspotenzial hindeutet.

