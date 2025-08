Hamburg (ots) -Europcar hat am 2. August 2025 erstmals aktiv am Christopher Street Day (CSD) in Hamburg teilgenommen und Hamburg Pride e.V. während der Pride Week als Mobilitätspartner unterstützt. Damit unterstreicht das Unternehmen sein Engagement für Diversität, Inklusion, Toleranz und Akzeptanz. Als Teil der Reisebranche fördert Europcar den Austausch zwischen Menschen und steht fest an der Seite der LGBTIQ+ Community - in Hamburg und darüber hinaus.Werte, die mehr als Worte sindMichael Knippel, seit März 2025 Geschäftsführer bei Europcar Deutschland, hat bereits mehrfach selbst mit voller Überzeugung am CSD teilgenommen. Er sagt: "Wir möchten sichtbar zeigen, dass wir bei Europcar eine offene und tolerante Unternehmenskultur leben. Unser Ziel ist es, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich alle Mitarbeitenden sicher, gesehen und wertgeschätzt fühlen. Denn gelebte Vielfalt ist keine Selbstverständlichkeit, sondern eine bewusste, tägliche Entscheidung. Und das Beste: Sie macht uns stärker. Jede einzelne Perspektive bereichert unser Team und trägt dazu bei, dass unsere Zusammenarbeit innovativer, kreativer und zukunftsfähiger wird. Als Unternehmen mit Deutschlandzentrale in Hamburg sind wir stolz darauf, am diesjährigen CSD teilzunehmen."Mitarbeitende als Teil der BewegungMit zwei gebrandeten Fahrzeugen und einer Laufgruppe war Europcar bei der Parade dabei. Beide Pkw waren mit dem CSD-Slogan "Wir sind hier, um zu bleiben. Queere Menschen schützen." und dem Europcar-Slogan "Queer. Bunt. Menschlich. Wir fahren auf alle ab!" beklebt. "Unsere Mitarbeitenden sind aktiv dabei gewesen - sie haben unsere Markenwerte und ihre Unterstützung für die LGBTIQ+ Community in der Parade gezeigt", erklärt Knippel. "Sie signalisieren damit, dass Respekt und Wertschätzung im Unternehmen nicht nur irgendwelche Worthülsen sind, sondern aktiv gelebt werden."Langfristiges Engagement für mehr als einen TagEuropcar baut sein Engagement konsequent aus. Dafür möchte das Unternehmen in Sensibilisierungsprogramme investieren, die Sichtbarkeit von LGBTIQ+ im Recruiting verstärken und als Unterzeichner der "Charta der Vielfalt" aktiv zur Gleichstellung beitragen."Ich bin stolz darauf, dass wir in diesem Jahr Mobilitätspartner von Hamburg Pride sind. Auch langfristig möchten wir weiter konkrete Maßnahmen ergreifen, die dazu beitragen, dass sich alle Mitarbeitenden bei Europcar sicher und respektiert fühlen. Wir nehmen die damit einhergehende Verantwortung ernst und setzen uns dafür ein, dass unsere Unterstützung nicht nur einmal im Jahr sichtbar ist, sondern kontinuierlich in unserer Unternehmenskultur und in der Gesellschaft widerhallt", so Michael Knippel.Über die Europcar Mobility GroupDie Europcar Mobility Group ist ein globaler Mobilitätsanbieter mit über 75 Jahren Erfahrung im Bereich der Mobilitätsdienstleistungen und einer führenden Position in Europa. "We help to change the way you move" ist das Leitmotiv der Europcar Mobility Group. Mehr denn je setzt sich das Unternehmen dafür ein, einfache, nahtlose und innovative Lösungen anzubieten, die Mobilität leicht, angenehm und zunehmend umweltfreundlich machen. Dafür bietet die Gruppe Privat- und Geschäftskunden eine breite Palette an flexiblen Miet-Optionen für Pkw, Lkw und Transporter an - sei es für ein paar Stunden, einige Tage, eine Woche, einen Monat oder länger und im Abo-Modell. Über die Europcar Mobility GroupDie Europcar Mobility Group ist ein globaler Mobilitätsanbieter mit über 75 Jahren Erfahrung im Bereich der Mobilitätsdienstleistungen und einer führenden Position in Europa. 