SEC unter Druck: Kommt jetzt endlich Bewegung in den XRP-Fall gegen Ripple?

Die Klage zwischen der SEC und Ripple Labs zieht sich nun schon seit einigen JAhren und sorgt für reichlich Gesprächsstoff in der Krypto-Welt. Die große Frage: Ist XRP ein Wertpapier? Sollte das der Fall sein, hätte das heftige Konsequenzen, nicht nur für Ripple, sondern für die ganze Krypto-Branche in den USA. Die SEC scheint allerdings nicht besonders eilig zu haben, das Thema voranzubringen, und lässt sich jede Menge Zeit - was die Geduld der Community mächtig auf die Probe stellt.

Berufung kurz vor Fristende

Tatsächlich wurde die Berufung der SEC im Fall Ripple fast auf den letzten Drücker eingereicht, kurz bevor die Frist abgelaufen wäre. Jetzt steht der nächste Stichtag im Raum: Bis zum 15. Januar 2025 muss die SEC ihre Stellungnahme abgeben. Viele vermuten, dass es wieder knapp wird und die Behörde auch diesmal erst kurz vor Ablauf der Frist aktiv wird.

XRPCommunity SECGov v. Ripple XRP The Second Circuit Court of Appeals has entered an Order that the @SECGov's brief must be filed on or before January 15, 2025. pic.twitter.com/E3TE5tBDAy - James K. Filan (@FilanLaw) November 1, 2024

Man könnte meinen, die SEC setze darauf, Ripple mit diesen Verzögerungen so unter Druck zu setzen, dass das Unternehmen irgendwann aufgibt oder sich auf einen Kompromiss einlässt. Ob das funktioniert, ist allerdings fraglich.

Falschmeldungen zum 4. November

Zu allem Überfluss kursieren seit ein paar Tagen auch noch Falschmeldungen, die für zusätzliche Verwirrung sorgen. Ein Dokument des United States District Court für den Northern District of California, das eine außergerichtliche Lösung vorschlägt und einen Stichtag am 4. November 2024 nennt, hat einige in der Krypto-Szene aufhorchen lassen. Doch Vorsicht: Dieser Termin hat nichts mit dem Hauptfall der Klage SEC gegen Ripple zu tun. Hier handelt es sich um ein anderes Verfahren, das lediglich Ripple betrifft, aber eben nicht den großen Streitpunkt rund um die Frage, ob XRP ein Wertpapier ist oder nicht.

Trotzdem haben einige Stimmen den 4. November voreilig als entscheidendes Datum ins Gespräch gebracht, was aber schlichtweg nicht stimmt. Hinweis darauf gibt auch, dass das Dokument in Californien ausgestellt wurde und nicht in New York, wo der Fall der SEC verhandelt wird. Dieser Fall Betrifft die Klage Zakinov vs. Ripple Labs, also ein ganz anderer Fall.

Dieser ganze Wirrwarr verstärkt nur die Unsicherheit und zeigt, wie angespannt die Lage in der Krypto-Community ist. Der Fall der SEC gegen Ripple gilt für viele als wegweisend. Sollte XRP tatsächlich als Wertpapier eingestuft werden, könnte das den rechtlichen Rahmen für Kryptowährungen in den USA grundlegend verändern. Doch die Verzögerungen und die Verwirrungen um vermeintliche Fristen machen die Situation alles andere als transparent. Viele hoffen daher auf eine schnelle Klärung, doch angesichts der bisherigen Taktik der SEC scheint das eher unwahrscheinlich.

Allgemeine Marktlage

Nach dem Durchbrechen des Allzeithochs von Bitcoin am 29.10.2024 (gegen fünf Währungen, u.a. Euro) zeigt sich der Markt wieder leicht rückläufig. Das Fehlen eines Allzeithochs im Bitcoin-US-Dollar-Paar hat die Marktlage größtenteils unberührt gelassen, weshalb auch das mediale Interesse nicht explodiert ist. Auch XRP kämpft nun mit der 0,5-US-Dollar-Marke, kann diese aktuell aber noch verteidigen. Dennoch wurde in den Abendstunden des 31.10. bereits ein Wert von 0,504 US-Dollar erreicht, womit der Support fast gebrochen wäre.

