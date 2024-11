Die Volkswagen AG befindet sich in einer schweren Krise, die weitreichende Folgen für den Konzern und seine Mitarbeiter haben könnte. Laut internen Berichten plant das Unternehmen, mindestens drei Werke in Deutschland zu schließen und Zehntausende Arbeitsplätze abzubauen. Zusätzlich erwägt Volkswagen eine pauschale Kürzung der Tariflöhne um zehn Prozent. Diese drastischen Maßnahmen spiegeln die ernsthafte Lage wider, in der sich der Autobauer befindet. Die Umstellung auf Elektromobilität und der damit verbundene Strukturwandel in der Branche stellen VW vor große Herausforderungen.

Anpassung an den Strukturwandel erforderlich

Experten betonen, dass dieser Umbruch nicht überraschend kommt. Die deutsche Autoindustrie muss sich an den Strukturwandel anpassen, da mit der Elektromobilität ein Teil der Wertschöpfung ins Ausland abwandert. Insbesondere im Bereich der Batterieproduktion hat Deutschland keine Wettbewerbsvorteile. Dies könnte zu einem Schrumpfen der Industrie führen und erfordert, dass Beschäftigte in anderen Bereichen neue Arbeitsmöglichkeiten finden. Die Politik steht vor der Herausforderung, für diesen Wandel günstige Rahmenbedingungen zu schaffen.

