31. Oktober 2024 / IRW-Press / Redivium Limited (ASX:RIL, FWB:HR90) (Redivium oder das Unternehmen) freut sich zu berichten, dass es seinen Quartalsbericht für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 veröffentlicht hat.

Den vollständigen Originalbericht in englischer Sprache können Sie unter folgendem Link aufrufen:

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02875273-6A1235276

Weiters freut sich das Unternehmen, auch ein Update seiner Unternehmenspräsentation zu veröffentlichen:

https://redivium.com/de/prasentationen/

Für seine Investoren im deutschsprachigen Raum möchte Redivium hiermit die wichtigsten Auszüge aus dem Quartalsbericht in deutscher Sprache mitteilen:

Quartalsbericht

1. Quartal GJ 2025

Im Überblick:

Kapitalstruktur:

- 3,39 Mrd. Aktien in Umlauf

- 13,5 Mio. $ Marktkapitalisierung

- 0,61 Mio. $ Barmittel (30. September 2024)

- 0 $ Verbindlichkeiten

ASX-Symbol: RIL

Board of Directors:

Non-Executive Chairman

Jonathan Murray

Direktoren mit Geschäftsführungsbefugnis (Executive Directors)

Michael O'Leary-Collins

Direktoren ohne Geschäftsführungsbefugnis (Non-Executive Directors)

Andrew Umbers

Lithium-Ionen-Batterie-Recycling

Schweden, Norwegen, Dänemark & Finnland, UK & Irland, Italien, Slowakei & Südosteuropa für bestimmte lizenzierte Technologien für die Errichtung patentierter Hydrometallurgie-Kreisläufe in ganz Europa zur Beschaffung von Rohmaterial, das aus allen Arten von tragbaren Altbatterien und Elektrofahrzeug-Altbatterien stammt

Über Redivium (gegründet 2002)

Unsere Vision ist die nachhaltige Produktion von Metallen und dazugehörigen Nebenprodukten für die Gesellschaft.

Lithium-Ionen-Batterie-Recycling

- Gründung neuer Partnerschaften in letzter Zeit:

Nach dem Abschluss von Geschäftsvereinbarungen in Mittel- und Osteuropa mit ECOWES/SNRB (Rumänien) und Asekol (Slowakei) beauftragt Redivium Berater mit der Durchführung von technischen Machbarkeitsstudien und der Unterstützung bei der Beantragung von Umwelt- und Betriebsgenehmigungen vor Ort.

- Entwicklung weiterer Partnerschaften zur Beschaffung von Rohmaterial:

Redivium sondiert auch weiterhin eine Reihe ähnlicher Möglichkeiten für das Batterierecycling und führt derzeit aktiv Gespräche mit mehreren Unternehmen in ganz Europa, um sich über Verträge die Beschaffung von geeignetem Batterierohmaterial zu sichern.

- Planungsstudien in Umsetzung:

Die Ergebnisse einer unabhängigen, im Vereinigten Königreich durchgeführten umwelttechnischen Machbarkeitsstudie für einen geplanten Betrieb in Chester im Nordwesten Englands, einschließlich einer Analyse der zu erfüllenden umweltrechtlichen und planungstechnischen Genehmigungsanforderungen, werden den Marktteilnehmern Anfang des zweiten Quartals 2024 bekannt gegeben. Es werden Anträge zu potenziellen Projektfinanzierungen bzw. Zuwendungen und Investitionsanreizen bei der britischen Regierung und bei internationalen Finanzinstituten eingereicht, die im ersten Quartal 2024 ermittelt wurden.

- Weitere Entwicklungen:

Im vergangenen Quartal wurden Kontakte zu Handelskonzernen für Rohstoffe geknüpft, um Abnehmer für im Voraus bezahlte Schwarzmasse für das Projekt im Vereinigten Königreich zu finden. Mit einem Konzern steht man nun in fortgeschrittenen Verhandlungen zu einer verbindlichen Zusage mit geplantem Abschluss im zweiten Quartal 2024, wo es zunächst um eine 100%ige Abnahme der im Vereinigten Königreich produzierten Schwarzmasse geht.

Redivium hat das britische Corporate-Finance-Beratungsunternehmen Oval Advisory beauftragt, bei der Strukturierung der Projektfinanzierung im Vereinigten Königreich zu helfen, für die bereits Kapitalgeber ermittelt wurden. Dazu zählt auch eine staatliche Exportfinanzierung für die ausgewählte Verfahrenstechnologie.

Redivium befindet sich mit der Entwicklung einer europäischen Spezial-Handelslösung für Drittunternehmen sowie für die eigene Schwarzmasse bereits in einem fortgeschrittenen Stadium, um schon im Vorfeld der Produktion Einnahmen zu generieren. Diese Initiative soll zusammen mit unserem Rohstoffabnahmepartner entwickelt werden, der das Handelskapital und die Back-Office-Handelsabwicklung bereitstellt. Das Front Office von Redivium wird auch die Leitung der Logistik übernehmen.

Im Anschluss an Rediviums Zweitnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse hat Redivium einen Prozess zur Platzierung eines Green Bonds (Umweltanleihe) und zur Sicherung eines Überbrückungsfinanzierers Mitte des zweiten Quartals 2024 eingeleitet. Das Unternehmen wird die Marktteilnehmer informieren, sobald hier verbindliche Vereinbarungen getroffen wurden.

Strategie zur Beschaffung von Rohmaterial

Während des letzten Quartals setzte Redivium die Aktivitäten zur Umsetzung der verbindlichen Kooperationsvereinbarung mit den Firmen Wood Expert Solution SRL und Asociatia Sistemul National de Reciclare a Bateriilor in Rumänien fort. Im Rahmen der Vereinbarung verpflichteten sich Redivium und seine Partner, gemeinsam eine Machbarkeitsstudie für eine "Spoke"-Batterierecyclinganlage mit einer Kapazität von 10 Tonnen pro Tag (TPD) zu erstellen, in der die Wirtschaftlichkeit des Projekts, das vorläufige Anlagendesign, das Layout, der Zeitplan, die Genehmigungen und die Kostenschätzungen thematisiert werden. Redivium und seine Partner haben sich auf eine Zusammenarbeit geeinigt, um einen Geschäftsplan für das Rohmaterial zu erstellen, der auf dem jährlichen Lithium-Ionen-Batterie-(LiB)-Volumen basiert und die chemischen Komponenten NMC, LMC, LCO und NCA für eine Verarbeitungskapazität von 10 TPD bis zum vierten Quartal 2027 umfasst. Diverse technische Berater bzw. Ingenieurbüros wurden in die engere Wahl gezogen, um mit der umweltrechtlichen Planung sowie den Genehmigungsverfahren und den Machbarkeitsstudien zu beginnen. Der Betriebspartner verfügt über zwei bestehende Schwarzmasse-Kreisläufe, die er in das gemeinsame Unternehmen einbringen will, was wahrscheinlich dazu führen wird, dass Rumänien bereits vor der Inbetriebnahme eines neuen Kreislaufs Erträge erwirtschaften kann.

Diese geplante Partnerschaft zwischen Redivium und mitteleuropäischen Partnern für das Schreddern in einer "Spoke"-Batterie-Recyclinganlage dient als Ergänzung zur geplanten "Spoke"-Anlage im Vereinigten Königreich mit der Firma G&P Battery Recycling Ltd. (GPBR). Die GPBR-Vereinbarung sieht eine vierjährige Verpflichtung von GPBR zur Lieferung von 16.800 Tonnen Rohmaterial in LiB-Qualität vor (vorausgesetzt, es kommt eine formelle Rohstoffliefervereinbarung zustande).

Redivium hat auch den Bedarf an LFP-Recyclinglösungen erkannt. Zu diesem Zweck agiert Redivium als globaler Vermarktungspartner der LFP-Gigafabrik der Sunlight Group in Griechenland in einem von der EU finanzierten Projekt zur Entwicklung einer Verarbeitungslösung für LFP-Schwarzmasse. Die anfängliche Verarbeitungskapazität beträgt 66.000 Tonnen jährlich. Redivium hat damit begonnen, seine Versorgung mit LFP-Rohmaterial direkt mit LFP-Gigafabriken in ganz Europa abzuwickeln.

Ein Geschäftsplan für die Verarbeitung von alkalischen Einwegbatterien zu hochreiner Schwarzmasse für die Verwendung als Bodenverbesserungsmittel befindet sich in der frühen Entwicklungsphase. Diese Initiative wird in Partnerschaft mit einem führenden europäischen Chemie- und Düngemittelkonzern mit Sitz in Serbien entwickelt.

Machbarkeitsstudien

Im Anschluss an die Vereinbarung mit dem UK-Partner GPBR hat Redivium das Ingenieurbüro Chris Wilson Consulting mit der Durchführung einer Machbarkeitsstudie für eine "Spoke"-Batterieshredderanlage zur Herstellung von Schwarzmasse mit einer Kapazität von 10 TPD beauftragt. Die Studie ist nun abgeschlossen und umfasst die Wirtschaftlichkeit des Projekts, das vorläufige Anlagendesign, das Layout, den Zeitplan, die Genehmigungen und die Kostenschätzungen. Redivium befindet sich bei den Pachtvertragsverhandlungen in Chester für seine geplante "Spoke"-Anlage in UK bereits in einem fortgeschrittenen Stadium und hat auch schon mögliche Quellen von Zuwendungen und Investitionsanreizen seitens der britischen Regierung und internationaler Finanzinstitute ermittelt. Das Unternehmen wird die Marktteilnehmer informieren, sobald hier verbindliche Vereinbarungen getroffen wurden.

Anstehende Geschäftschancen

Das Augenmerk von Redivium liegt auch weiterhin auf neuen potenziellen "Spoke"-Anlagenprojekten für das Shreddern und die Veredelung von Schwarzmasse für verschiedene chemische LiB-Komponenten in Skandinavien, UK/Irland, Italien und Mittel-/Südosteuropa, die mit der erwarteten Zunahme neuer Geschäftschancen eine Skalierung erfahren werden. Redivium wird die Marktteilnehmer informieren, sobald verbindliche Vereinbarungen getroffen wurden. Des Weiteren ist Redivium der Ansicht, dass die Möglichkeiten in Bezug auf die Versorgung mit Rohmaterial, das von Erstausrüstern und Gigafabriken stammt, vermutlich etwas hinter den Konformitätssystemen der Sammlung zurückbleiben werden.

Redivium ist nach wie vor überzeugt, dass sein Vorteil als Markterster und sein Weg zur Umsatzgenerierung bei den Konformitätssystemen für die Batteriesammlung als Rohstoffbeschaffungsstrategie für tragbare Batterien (Nicht-EV-Batterien) aus ganz Europa liegt, was nicht zuletzt auf die steigende Anzahl von Bränden von Lithium-Ionen-Batterien und die Notwendigkeit zurückzuführen ist, solche Batterien nach der Sammlung zu einer inerten Schwarzmasse zu reduzieren. Das veränderte Wettergeschehen trägt ebenfalls zur Verschärfung dieses wachsenden Problems bei.

Aus dem Unternehmen

Explorationsprojekte

Das Unternehmen und die Firma Classic Minerals Limited (ASX: CLZ) sind übereingekommen, die Frist für die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen auf den 1. November 2024 (oder ein anderes vereinbartes Datum) zu verlängern, um mehr Zeit für die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen und den Abschluss der Formalitäten in Bezug auf den Verkauf der Konzessionsanteile am Projekt Forrestania zu gewinnen.

Kapitalstruktur per 30. September 2024

BESCHREIBUNG ANZAHL Voll einbezahlte Stammaktien 3.394.355.462 Nicht börsennotierte Optionen, ausübbar zu 6,1 Cent bis spätestens 25. November 2025 55.000.000 Nicht börsennotierte Optionen, ausübbar zu 3,2 Cent bis spätestens 25. November 2025 5.000.000 Nicht börsennotierte Optionen, ausübbar zu 1,1 Cent bis spätestens 25. November 2025 5.000.000 Nicht börsennotierte Optionen, ausübbar zu 1,5 Cent bis spätestens 5. Oktober 2027 25.000.000 Nicht börsennotierte Optionen, ausübbar zu 1,5 Cent bis spätestens 27. November 2027 30.000.000 Nicht börsennotierte Optionen, ausübbar zu 2,5 Cent bis spätestens 27. November 2027 30.000.000 Nicht börsennotierte Optionen, ausübbar zu 1,5 Cent bis spätestens 19. Januar 2027 25.000.000 Ausübungsrechte, Verfallstag 31. Dezember 2024 8.000.000 Ausübungsrechte, Verfallstag 31. Dezember 2025 24.000.000 Ausübungsrechte, Verfallstag 31. Dezember 2026 24.000.000

Finanzen

Mit Stand 30. September 2024 verfügt das Unternehmen über Barmittel in Höhe von rund 0,61 Mio. $.

Wie in Abschnitt 6.1 von Anhang 5B dargelegt, beliefen sich die Zahlungen an nahestehende Unternehmen und Personen, einschließlich Zahlungen von Honoraren für von Direktoren erbrachte Leistungen, im Quartal auf insgesamt 68.000 $.

Einen Überblick über die Finanzaktivitäten des Unternehmens während des Quartals erhalten Sie im vierteljährlichen Cashflow-Bericht (Quarterly Cash Flow Report).

Mittelverwendung[i]

AUSGABEN IM RAHMEN DES PROSPEKTS ZUGEWIESENE MITTEL ($) PER 30. SEPTEMBER 2024 ($) VARIANZ ($) Lithium-Ionen-Batterie-Recycling 2.700.000 2.829.663 (129.663) Exploration 1.800.000 312.164 1.487.836 Betriebskapital 550.000 1.193.667 (839.020) Re-Compliance-Kosten 200.000 222.663 (22.663) Angebotskosten 250.000 271.707 (21.707) GESAMT 5.500.000 5.025.217 474.783

Diese ASX-Mitteilung wurde vom Board of Directors zur Veröffentlichung freigegeben.

ASX-Mitteilungen

ASX-Mitteilungen während des Quartals

DATUM MITTEILUNG 30.09.2024 Appendix 4G & Corporate Governance Statement 2024 30.09.2024 Jahresbericht 2024 27.09.2024 Beantwortung der ASX-Anfrage in Bezug auf Aktienkurs und Handelsvolumen 18.09.2024 Verkauf von Forrestania - Verlängerung der Abschlussfrist 09.12.2024 Cleansing Notice (Ausübungsbescheid) 09.12.2024 Antrag auf Börsennotierung der Wertpapiere 09.09.2024 Redivium startet Angebotsverfahren für börsennotierte Green Bonds 09.02.2024 Oval Advisory wird mit Unterstützung im Batterie-Recycling-Projekt beauftragt 15.08.2024 Redivium startet in den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse 26.07.2024 Mitteilung über Verfall von Wertpapieren 26.07.2024 Quartalsaktivitäten & Cashflow-Bericht 23.07.2024 Finale Mitteilung über die Änderung bei der Direktorenbeteiligung (Director's Interest Notice, BJS)

Zusammenfassung der Konzessionsrechte

Erteilte Konzessionsrechte

Beteiligungen 1. Quartal 2024/2025 Kennnummer der Konzessionen Beginn Ende Anmerkung REED EXPLORATION PTY LTD1 Standort: Forrestania, Westaustralien E77/2207-I 100 % 100 % 2,3 E77/2219-I 100 % 100 % 2,3 E77/2220-I 100 % 100 % 2,3 E77/2239-I 100 % 100 % 2,3 P77/4290 100 % 100 % 2,3 P77/4291 100 % 100 % 2,3 E77/2460 100 % 100 % 3 E77/2546 100 % 100 % 3 E77/2711 100 % 100 % 3 P77/4534 100 % 100 % 3 E77/2460 100 % 100 % 3

Anmerkung:

Reed Exploration Pty Ltd. (REX) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Hannans Ltd.

Wenn nicht anders angegeben, ist REX der eingetragene Inhaber der Konzessionsrechte.

REX hält 100 % der Rechte an sämtlichen Mineralien mit Ausnahme von Gold. REX hält eine Förderbeteiligung (Free-Carried-Interest) von 20 % an den Goldrechten. Alle Konzessionen in Forrestania wurden an die Firma Classic Minerals Limited (Classic) veräußert. Siehe ASX-Mitteilung mit dem Titel "Sale of Forrestania", veröffentlicht am 3. Oktober 2023.

Konzessionsanträge

Keine.

Aufgegebene oder verfallene Konzessionsrechte

Keine.

- Ende -

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Michael O'Leary-Collins

Executive Director

Redivium Ltd

E-Mail: molearycollins@redivium.com

Über Redivium Limited (www.redivium.com)

Redivium sieht es als seine Aufgabe, moderne Batterierecyclingtechnologien für mehrere Batteriechemien in ganz Europa anzubieten.

Das Unternehmen verfügt außerdem über die Vermarktungsrechte an einer von Neometals entwickelten und von ACN 630 589 507 Pty Ltd. lizenzierten Technologie für das Vereinigte Königreich und Irland, Skandinavien sowie Italien und Südosteuropa. Diese Technologie ist im gemeinsamen Besitz von Neometals Ltd. (ASX & AIM: NMT) und dem deutschen Ingenieurbüro SMS Group GmbH.

Die bestehenden und in der Entwicklung befindlichen Recyclingverfahren des Unternehmens dienen der sicheren Beseitigung von Abfällen aus Lithium-Ionen-Batterien sowie der Rückgewinnung von Wertstoffen wie Lithium, Nickel, Kupfer und Anodenkomponenten zur Wiederverwendung in der Erzeugung neuer Batteriezellen. Vor dem Hintergrund der strengen EU-Vorschriften in Bezug auf die Energiewende, die von Mitteln aus der EU zur Bereitstellung skalierbarer innovativer Recyclingverfahren zur Unterstützung der Elektrifizierung der Automobilindustrie und der Energiespeicherung gefördert werden, ist es Rediviums Ziel, sich als führendes europäisches Batterierecycling- und Materialproduktionsunternehmen zu etablieren.

