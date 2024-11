Amerikas führende Marke für Gesichtspflege1 erweitert und beschleunigt die Zusammenarbeit mit Dermatologen, um Innovationen zu fördern

Kenvue Inc. (NYSE: KVUE) ("Kenvue"), das nach Umsatz weltweit größte reine Unternehmen für Verbrauchergesundheit, gab heute bekannt, dass seine Marke Neutrogena die dermatologische Schönheit auf die nächste Stufe hebt, indem es mehrjährige Partnerschaften mit Dr. Dhaval Bhanusali, einem renommierten Hautpflege-Innovator, und Dr. Muneeb Shah, dem weltweit2 meistgefolgten Dermatologen, eingeht..

Diese Zusammenarbeit unterstreicht das Engagement von Neutrogena, Schönheit und Wissenschaft zu vereinen, um eine fortschrittliche klinische Wirksamkeit und außergewöhnliche Produkterfahrungen zu bieten. Sie baut auch auf bestehenden Partnerschaften mit einem vielfältigen Netzwerk von Dermatologen weltweit auf, die aktiv an der Produktentwicklung, an klinischen Studien und an Bildungsinitiativen beteiligt sind. Mit Blick auf die Zukunft möchte Neutrogena die Wissenschaft der Dermatologie vorantreiben, um Lücken in der Kategorie besser zu schließen und die Zukunft der Hautpflege mitzugestalten, indem die Zusammenarbeit mit der Gemeinschaft der Dermatologen verstärkt wird.

"Wir freuen uns darauf, unsere Führungsposition im Bereich dermatologische Schönheit zu stärken und unsere Beziehungen zu medizinischen Fachkräften, Einzelhändlern und Verbrauchern zu vertiefen", sagte Chris Riat, Global Neutrogena Brand Leader. "Wir freuen uns, eng mit führenden Experten wie Dr. Bhanusali und Dr. Shah zusammenzuarbeiten, die unsere Leidenschaft für die Weiterentwicklung der dermatologischen Wissenschaft und unsere Besessenheit von Produktformulierung und Erfahrung teilen."

Dr. Bhanusali ist eine Schlüsselfigur in der globalen Hautpflegeindustrie und ein renommierter Hautpflegeformulierer.

Dr. Shah ist weithin für seine Erkenntnisse über das Verbraucherverhalten und für die erfolgreiche Nutzung sozialer Medien zur Förderung des Zugangs zur Dermatologie anerkannt.

Gemeinsam stärken sie das Profil der Dermatologie und verleihen ihr eine neue Bedeutung für die Gesundheit und Schönheit der Haut.

Als Global Innovation Partners werden sie mit Neutrogena in drei Bereichen zusammenarbeiten:

Innovationsbeschleunigung: Zusammenarbeit mit den F&E-Teams des Unternehmens, um sowohl die klinische Wissenschaft voranzutreiben als auch die Produkterfahrung zu verbessern

Zusammenarbeit mit den F&E-Teams des Unternehmens, um sowohl die klinische Wissenschaft voranzutreiben als auch die Produkterfahrung zu verbessern Einbindung der Verbraucher: Aufbau einer proaktiven und engagierten Gemeinschaft von Verbrauchern und Meinungsbildnern

Aufbau einer proaktiven und engagierten Gemeinschaft von Verbrauchern und Meinungsbildnern Zusammenarbeit mit Dermatologen: Erkundung neuer Wege für Partnerschaften mit Dermatologen

"Ich bin stolz darauf, Neutrogena dabei zu helfen, die Zukunft der Schönheit zu gestalten von der ersten Idee bis zu dem Moment, in dem Verbraucher die Produkte zum ersten Mal verwenden", sagte Dr. Bhanusali. "Diese Partnerschaft stellt einen echten Wandel in der Hautpflege dar, bei dem sich Marken wirklich auf die Wissenschaft stützen und mit Dermatologen zusammenarbeiten, um ihre Patienten und Verbraucher überall besser zu versorgen."

"Innovationen unter der Leitung von Dermatologen sind ein zentraler Bestandteil der Identität von Neutrogena, und ich bin stolz darauf, die Marke bei der Entwicklung von Lösungen der nächsten Generation für unsere Patienten zu unterstützen", so Dr. Shah. "Durch diese Partnerschaft hoffen wir, Neutrogenas unerschütterliches Engagement für Dermatologen und Patienten zu stärken und die Zukunft der wissenschaftlich fundierten Schönheit zu gestalten."

Über Kenvue

Kenvue ist, gemessen am Umsatz, das weltweit größte Unternehmen im Bereich Verbrauchergesundheit. Unsere ikonischen Marken, darunter Aveeno, BAND-AID Marke, Johnson's, Listerine, Neutrogena und Tylenol, basieren auf einer mehr als hundertjährigen Tradition und sind wissenschaftlich fundiert. Sie werden von medizinischen Fachkräften auf der ganzen Welt empfohlen. Wir bei Kenvue glauben an die außergewöhnliche Kraft der täglichen Pflege und unsere Teams arbeiten jeden Tag daran, diese Kraft in die Hände der Verbraucher zu legen und sich einen Platz in ihren Herzen und Häusern zu verdienen. Erfahren Sie mehr unter www.kenvue.com

Über Neutrogena

Seit über 90 Jahren macht Neutrogena anspruchsvolle Wissenschaft einfach und entwickelt Lösungen für die tägliche Hautpflege, die klinische Wirksamkeit mit eleganter Ästhetik verbinden. Von wissenschaftlich fundierten Innovationen bis hin zu barrierefreier Bildung unser Antrieb ist es, die Hautgesundheit zu demokratisieren. Unsere Produkte sind auf die Bedürfnisse der Haut in jedem Alter, für jeden Hauttyp und jeden Hautton abgestimmt. Neutrogena ist eine Marke von Kenvue Brands LLC, einer Tochtergesellschaft von Kenvue Inc.

1 Basierend auf den Verkaufsdaten von Nielsen für die 52 Wochen bis zum 07.09.2024 2 Basierend auf der kombinierten Reichweite von Dr. Shah auf Instagram und TikTok

