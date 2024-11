München (ots) -- Kino-Premiere der zwei neuen Episoden "X-Factor: Das Unfassbare" sorgt bei zahlreichen Promis für Gänsehautmomente- Am 1. und 3. November jeweils zwei neue Folgen von "X-Factor: Das Unfassbare" ab 20:15 Uhr bei RTLZWEIKannst du Wahrheit und Lüge unterscheiden? Diese Fragen stellte RTLZWEI gestern zahlreichen Realitystars und Prominenten bei der spektakulären Premiere der neuen Folgen des Kultformates "X-Factor: Das Unfassbare" in München. In den luxuriösen Räumlichkeiten des Gloria Palasts ließen sich zahlreiche Gäste, darunter Joey Heindle, Yasin Mohamed, Carina Zavline und Cecilia Asoro, von zwei brandneuen Folgen der Kultserie begeistern. Da die in den USA produzierten Episoden mit waschechter Hollywood-Besetzung aufwarten, gab es ebenfalls hohen Besuch aus Los Angeles: Richard Karn ("Hör mal wer da hämmert") war zu Gast in München. Er schlüpft in einer der exklusiv vorab gezeigten Folgen in die Rolle des Witwers Bill, der eines Tages mysteriösen Besuch erhält ...Wer nicht dabei sein konnte, kann beruhigt sein: Die Folgen sind am 1. November um 20:15 und 21:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen. RTLZWEI zeigt am 1. November ab 10:00 Uhr bekannte Klassiker-Folgen der Kultserie "X-Factor: Das Unfassbare". Das große Finale des Gruselmarathons bilden dann die zwei neuen Episoden ab 20:15 Uhr.Auch am 3. November können sich Mystery-Fans auf zwei weitere brandneue Folgen von "X-Factor: Das Unfassbare" freuen, die ebenfalls nah am Kult-Original aus den 1990er Jahren dran sind - mit dabei ist natürlich auch "X-Factor"-Legende Jonathan Frakes.Zu sehen sind zahlreiche Kurzgeschichten mit Gänsehautgarantie und Starbesetzung: Richard Karn als Witwer Bill sowie Betsy Baker ("Grey's Anatomy" und "Evil Dead") als Hotelbesitzerin im Jahr 1990. Außerdem ist Carina Zavline ("Germany's Next Topmodel") als Flugbegleiterin Shayna Devaux zu sehen, die einen illegalen Gast an Bord entdeckt ...Neue Folgen "X-Factor: Das Unfassbare" - am 1. und 3. November 2024 ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich. Das Format wird von W&B Television in Co-Produktion mit Superama und Superposition Films produziert.Über "X-Factor: Das Unfassbare":In jeder Folge der RTLZWEI-Mystery-Serie stehen fünf kurze Stories über parapsychologische Phänomene wie Reinkarnation, Aliens und Geister auf dem Programm. Einige dieser mysteriösen, übernatürlichen Ereignisse sind reine Fiktion, andere haben jedoch tatsächlich stattgefunden. Ob die gezeigten Geschichten wahr sind, oder nur der Fantasie eines geschickten Drehbuchautors entstammen, verrät Erzähler Jonathan Frakes erst am Ende jeder Folge.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100925439