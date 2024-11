Berlin (ots) -Das Jahr 2024 war geprägt von anhaltenden Krisen und Unsicherheiten sowie gesellschaftlichen Neuentwicklungen: Andauernde Konflikte im Nahen Osten und der Ukraine, das zweite Jahr in der wirtschaftlichen Rezession, eine zerstrittene Regierungskoalition, heftige Diskussionen um staatliche Sozialleistungen, die anstehende US-Wahl, sportliche Großereignisse wie Olympiade und Fußballeuropameisterschaft, andere Wege in der Drogenpolitik und eine neue Partei haben die öffentliche Diskussion geprägt. Diese brisante Mischung wird sich auch in den Karikaturen widerspiegeln, die in den nächsten Wochen beim Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) eintreffen.Der BDZV lädt ab sofort Karikaturistinnen und Karikaturisten, die für deutsche Tages-, Sonntags- und politische Wochenzeitungen arbeiten, zum Wettbewerb um den Karikaturenpreis der deutschen Zeitungen ein. Die Auszeichnung ist mit insgesamt 8.000 Euro dotiert und wird am 28. Januar 2025 bei einer feierlichen Preisverleihung in Berlin vergeben. Der Preis, der zum 25. Mal ausgeschrieben wird, würdigt die Besten in dieser Darstellungsform und betont die Bedeutung der Karikatur für die Meinungsseiten der Zeitungen.Die Preisverleihung findet in der rheinland-pfälzischen Landesvertretung in Berlin statt. Neben dem Karikaturenpreis wird auch der Preis der Landesvertretung für die beste politische Fotografie verliehen, der mit 7.000 Euro dotiert ist. Bewerbungen können bis zum 30. November 2024 (12.00 Uhr) eingereicht werden.Die ausgezeichneten Arbeiten sowie zahlreiche weitere Fotos und Karikaturen, die die Politik des vergangenen Jahres interpretieren und illustrieren, werden ab dem 29. Januar 2025 in der Ausstellung "Rückblende 2024" präsentiert. Die Bilderschau, die in Kooperation mit der Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz, dem BDZV und der Bundespressekonferenz stattfindet, geht nach der Eröffnung in Berlin auf Tournee. Die Ausstellung findet 2025 bereits zum 41. Mal statt.Die Sieger beim Karikaturenpreis der deutschen Zeitungen sind im Folgejahr jeweils Mitglied der Jury: Zuletzt sicherten sich den ersten Platz die Karikaturistinnen und Karikaturisten Michael Holtschulte (Süddeutsche Zeitung, München, 2023), Achim Greser & Heribert Lenz (Frankfurter Allgemeine Zeitung 2022) und Heiko Sakurai (Westdeutsche Allgemeine Zeitung, Essen, 2021).Details zur Teilnahme am Wettbewerb: www.rueckblende.rlp.de/startPressekontakt:Tim EndeVerantwortlicher RedakteurTelefon: 030/726298-233E-Mai ende@bdzv.deOriginal-Content von: BDZV - Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6936/5899580