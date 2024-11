The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.11.2024

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.11.2024



ISIN Name

DE000A1J3AM3 PI VERMOEGENSBILDUNGF. INVESTMENT

DE000DJ9AAY6 DZ BANK IS.A2318

DE000HLB52C2 LB.HESS.THR.DUISBURG11/23

XS2077546500 WORLD BK 19/24 MTN

DE000NLB0RA1 NORDLB FESTZINSANL.49/18

FR0013457942 ATOS 19/24 ZO CV

HK0000536356 AGR.DEV.CHN 19/24

US254709AK45 DISCOVER FINL SRVCS 14/24

XS0329524457 JOHNSON + JOHNSON 07/24

FR0012283653 KLEPIERRE 14-24 MTN

