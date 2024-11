Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche haben positive Indikationen für den US-Arbeitsmarktbericht und der deutlich gestiegene Preisdruck in der Eurozone die Zinssenkungsfantasien gedämpft, so die Analysten der Helaba.Der Rentenmarkt sei kräftig unter Druck geraten, und die Renditen seien über alle Laufzeiten hinweg gestiegen. Bundesanleihen mit zehnjähriger Laufzeit hätten mit 2,45% den höchsten Stand seit Ende Juli erreicht, während zweijährige Papiere im Wochenvergleich gut 20 Basispunkte höher bei über 2,30% rentieren würden. Dabei sei es zu einer Verflachung der Bundkurve gekommen. Zwar hätten sich die Kurse am Rentenmarkt zuletzt etwas erholt, der technische Ausblick sei jedoch getrübt. Mit Blick auf den richtungsweisenden Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) müsse darauf hingewiesen werden, dass dieser alle relevanten Unterstützungen unterschritten habe. ...

