Genießen Sie mit diesem Burger, der in Zusammenarbeit mit Hachidaime Gihey entwickelt wurde, die köstlichen Aromen von Reis und Rindfleisch. Er besteht aus einem speziellen Reis-Patty und einem für Burger King typischen, auf dem Grill zubereiteten Rindfleisch-Patty.

Ab Freitag, 1. November, im Handel erhältlich

BK Japan Holdings Co., Ltd. (Hauptsitz: Chiyoda-ku, Tokio; President: Kazuhiro Nomura) wird ab Freitag, 1. November 2024, einen zeitlich begrenzt und exklusiv in Japan erhältlichen Burger, den "KYOTO Whopper", auf den Markt bringen. Dieser einzigartige Burger wurde in Zusammenarbeit mit dem renommierten Kyotoer Reishändler Hachidaime Gihey Co., Ltd. (Hauptsitz: Shimogyo-ku, Kyoto; President: Gihey Hashimoto) entwickelt. Der Burger besteht aus einem speziell zubereiteten Reis-Patty und einem 100 auf offener Flamme gegrillten Rindfleisch-Patty, getoppt mit einer "speziellen Ingwersauce nach japanischer Art", die aus "Dashi-Sojasauce" hergestellt und mit dem Umami von vier Dashi-Sorten versetzt und mit vier japanischen Gewürzen verfeinert wird.

Die Zusammenarbeit zwischen Burger King Japan und dem traditionsreichen Reishändler Hachidaime Gihey aus Kyoto hat zur Kreation des "KYOTO Whopper" geführt einem Burger, der die Welt zum Staunen bringen wird. Dieser einzigartige Burger kombiniert einen auf offener Flamme gegrillten Patty aus 100 Rindfleisch mit einem neuen, innovativen "speziellen Reis-Patty" und spiegelt das Engagement beider Parteien für Tradition, Geschmack und fachmännische Verarbeitung wider.

Der "KYOTO Whopper" besteht aus einem auf offener Flamme gegrillten Patty aus 100 Rindfleisch, das mit einem neuen, innovativen "speziellen Reis-Patty", das aus einer Mischung von 2024 geerntetem weißem Reis und Kin no Ibuki (Naturreis) speziell für den "KYOTO Whopper" hergestellt wird, sowie frischem Salat, Tomaten und Zwiebeln belegt ist. Abgerundet wird der Burger mit einer "speziellen Ingwersauce nach japanischer Art", die aus "Dashi-Sojasauce" zubereitet und mit dem vollen Umami-Geschmack von vier Dashi-Sorten (Bonito, Makrelenspäne, Shiitake-Pilze und Kelp und mit vier traditionellen japanischen Gewürzen (geröstete Chilischote, japanischer Pfeffer, Ingwer und getrocknete Zitrusschalen) verfeinert wird. Dieser Burger vereint Tradition, Geschmack und fachmännische Verarbeitung, sodass Sie die köstliche Kombination aus Fleisch und Reis in vollen Zügen genießen können.

Wir laden jeden in Japan sowie Besucher aus aller Welt ein, den "KYOTO Whopper" zu probieren einen exklusiv in Japan erhältlichen Burger, der in Zusammenarbeit zwischen Burger King Japan und dem renommierten Reishändler Hachidaime Gihey aus Kyoto entwickelt wurde. Dieser Burger wird Menschen auf der ganzen Welt zum Staunen bringen!

Produktübersicht

Produktname: KYOTO Whopper

Erhältlich ab: Freitag, 1. November 2024

Preis: 990 À la carte, 1,290 Menü

* Nur in Burger-King-Restaurants in Japan erhältlich.

Über BURGER KING

Die Marke Burger King wurde 1954 gegründet und ist eine weltweite Fast-Food-Hamburger-Kette, die für die Qualität und den Wert ihrer Speisen bekannt ist und ihren Gästen als einzige Kette das legendäre, auf offener Flamme gegrillte Whopper-Sandwich anbietet. Das Burger-King-System umfasst mehr als 19.000 Standorte in über 100 Ländern. Nahezu 100 Prozent der Burger-King-Restaurants werden von unabhängigen Franchisenehmern betrieben, viele davon sind Familienbetriebe, die seit Jahrzehnten im Geschäft sind. Burger King ist eine Tochtergesellschaft von Restaurant Brands International Inc. ("RBI"), einem der weltweit größten Schnellrestaurantunternehmen mit einem jährlichen konzernweiten Umsatz von über 40 Milliarden US-Dollar und über 30.000 Restaurants in mehr als 100 Ländern. RBI ist Eigentümer von vier der weltweit bekanntesten und beliebtesten Schnellrestaurantmarken BURGER KING, TIM HORTONS, POPEYES und FIREHOUSE SUBS.

In Japan ist BK Japan Holdings für das nationale Marketing und das Filialmanagement zuständig und kümmert sich um Aufgaben wie die Schulung neuer Franchisenehmer, die Menüentwicklung und die Verkaufsstrategie sowie um die Filialentwicklung und die Eröffnung neuer Restaurants.

Unternehmensübersicht BK Japan Holdings

BK Japan Holdings

Adresse: Kyodo Building Ichibancho 3F, 16-1 Ichibancho, Chiyoda-ku, Tokio

URL: https://www.burgerking.co.jp

